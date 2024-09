MV SOUNION: Ξεκινά η ρυμούλκηση του φλεγόμενου ελληνόκτητου τάνκερ

Ξεκινά η ρυμούλκηση του MV SOUNION, το οποίο φλέγεται και παραμένει πάνω από δέκα ημέρες «καθηλωμένο» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το ελληνόκτητο τάνκερ MV SOUNION λόγω της μεγάλης ποσότητας αργού πετρελαίου που μεταφέρει, αποτελεί σημαντική περιβαλλοντική απειλή. Συγκεκριμένα μεταφέρει 150.000 τόνους αργού πετρελαίου και αν ξεκινήσει διαρροή, θα μπορούσε να εξελιχθεί ως μία από τις μεγαλύτερες στη σύγχρονη ιστορία.

Στην επιχείρηση της ρυμούλκησής του, συμμετέχουν αρκετές ιδιωτικές εταιρίες, ενώ μετά από αίτημα, η EUNAVFOR ASPIDES θα παράσχει προστασία στα ρυμουλκά που θα ασχοληθούν με την επιχείρηση διάσωσης και θα διευκολύνει τις προσπάθειές τους να αποτρέψουν μια περιβαλλοντική καταστροφή. Επί του παρόντος, αρκετές πυρκαγιές συνεχίζουν να καίνε στο κύριο κατάστρωμα του πλοίου, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο χωρίς να παρασύρεται και δεν υπάρχουν ορατά σημάδια πετρελαιοκηλίδας.

The MV SOUNION, due to the large amount of crude oil it carries, presents a significant environmental threat. Private companies are involved in the salvage operation that is about to start. Upon their request, EUNAVFOR ASPIDES will provide protection to the tug boats, that will…