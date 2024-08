MV Sounion: Η Ελλάδα αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στη ρυμούλκηση, λέει το Bloomberg

Η ναυτική αποστολή της ΕΕ στην Ερυθρά Θάλασσα «Ασπίδες» δήλωσε ότι το ελληνικό τάνκερ MV Sounion -που επλήγη από τους αντάρτες των Χούτι της Υεμένης- εξακολουθεί να καίγεται, αλλά δεν διαρρέει πετρέλαιο.

«Έχουν εντοπιστεί πολλαπλές πυρκαγιές σε διάφορα σημεία στο κύριο κατάστρωμα του πλοίου, αλλά πολεμικά πλοία στην περιοχή επιβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει διαρροή πετρελαίου και το πλοίο είναι ακόμη αγκυροβολημένο και δεν παρασύρεται» ανακοίνωσε η ναυτική αποστολή της ΕΕ. Οι Χούτι δήλωσαν χθες, Τετάρτη (28/8) ότι συμφώνησαν να επιτρέψουν τη ρυμούλκηση του Sounion, το οποίο καίγεται από τις 23 Αυγούστου, από την περιοχή.

Σημειώνεται ότι υπό ελληνική σημαία «Sounion», μεταφέρει 150.000 τόνους αργού πετρελαίου. Αν ξεκινήσει διαρροή, θα μπορούσε να εξελιχθεί ως μία από τις μεγαλύτερες στη σύγχρονη ιστορία.

Update on MV SOUNION:



The MV SOUNION has been on fire since August 23rd.



EUNAFOR ASPIDES 🇪🇺 reports that multiple fires have been detected in several locations on the main deck of the vessel. Operating assets in the area have confirmed that there’s no oil spill, and the ship is… pic.twitter.com/RQF9WEsgzb