Μπρους Γουίλις: Αρνείται ότι πούλησε τα δικαιώματα της εικόνας του για τον «ψηφιακό κλώνο» του

Ο Μπρους Γουίλις διαψεύδει τις πληροφορίες πως πούλησε σε εταιρεία deepfakes τα δικαιώματα της εικόνας του.

Τα deepfakes χρησιμοποιούν τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής για να δημιουργήσουν ρεαλιστικά βίντεο - συχνά διασημοτήτων ή πολιτικών.

Την περασμένη εβδομάδα είχε γίνει γνωστό πως ο χολιγουντιανός σταρ είχε πουλήσει τα δικαιώματα της χρήσης του προσώπου του για τη δημιουργία ενός ψηφιακού «κλώνου» του. Ωστόσο, εκπρόσωπός του ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχει συνεργασία ή συμφωνία» με την εταιρεία.

«Να ξέρετε πως ο Μπρους δεν έχει καμία συνεργασία ή συμφωνία με αυτή την εταιρεία Deepcake» ανέφερε, χαρακτηριστικά.

Η Deepcake, στην οποία φερόταν να πούλησε την εικόνα του, επεσήμανε πως ο ίδιος ο Γουίλις έχει τα δικαιώματα του προσώπου του. «Η διατύπωση σχετικά με τα δικαιώματα είναι λανθασμένη. (...) Ο Μπρους δεν θα μπορούσε να πουλήσει σε κανέναν δικαιώματα, είναι δικά του εξ ορισμού» δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Ο 67χρονος ηθοποιός αποσύρθηκε από την υποκριτική τον Μάιο, μετά τη διάγνωσή του με αφασία, μια διαταραχή που επηρεάζει την ομιλία.

Στα σχετικά δημοσιεύματα για τη συμφωνία Γουίλις με Deepcake αναφερόταν πως γίνεται ο πρώτος ηθοποιός που επιτρέπει τη δημιουργία ενός «ψηφιακού διδύμου» του. Ωστόσο, η αλήθεια φαίνεται ότι απέχει.

Αυτό που ισχύει είναι ότι ένα deepfake του Γουίλις χρησιμοποιήθηκε σε διαφήμιση για τη Megafon, μιας ρωσικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών, πέρυσι. Η εταιρεία επεσήμανε πως είχε εργαστεί στενά με τον ηθοποιό για το πρότζεκτ.

