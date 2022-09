Ο Μπρους Γουίλις απέκτησε «ψηφιακό κλώνο» και θα μπορεί να παίζει και μετά την αφασία

Ο Μπρους Γουίλις μπορεί να συνεχίσει να εμφανίζεται σε ταινίες, αφού πούλησε τα δικαιώματα της εικόνας του στην Deepcake, πέρυσι πριν τη διάγνωση με αφασία.

Οι τεχνικοί της εταιρείας με έδρα στο Ντέλαγουερ, που ιδρύθηκε από την ουκρανικής καταγωγής CEO Maria Chmir, δημιούργησαν, μέσω τεχνητής νοημοσύνης και μιας διαδικασίας που παραπέμπει σε ψηφιακή κλωνοποίηση, έναν υπερρεαλιστικό «ψηφιακό δίδυμο» του 67χρονου ηθοποιού, εισάγοντας 34 χιλιάδες εικόνες του προσώπου του στο δίκτυό τους.

Τον Αύγουστο του 2021, ο «ψηφιακός δίδυμος» του Μπρους Γουίλις έκανε το ντεμπούτο του μέσω του προσώπου του αντικαταστάτη του Konstantin Solovyov για ένα διαφημιστικό σποτ του ρωσικού γίγαντα τηλεπικοινωνιών MegaFon.

Using AI technology, Deepcake added Bruce Willis' likeness on this old Russian TV advert. pic.twitter.com/DcVi3hmn8w