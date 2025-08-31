Θα προχωρήσει τελικά «κάποια στιγμή» σε κυρώσεις κατά του Ισραήλ η ΕΕ;

Ενώ μεγάλη συζήτηση υπάρχει- το τελευταίο διάστημα- στην ΕΕ για το αν θα προχωρήσει σε κυρώσεις κατά του Ισραήλ λόγω Γάζας, δεν κατέληξαν σε κάποια συμφωνία στο Άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ που έγινε χθες στην Κοπεγχάγη, μια κατάσταση που αναμένεται να παραμείνει έτσι και το προσεχές διάστημα.

Τον Ιούνιο, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας, μετά τη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, προειδοποίησε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να λάβει μέτρα για να εντείνει την πίεση προς το Ισραήλ, εάν δεν υπάρξουν «συγκεκριμένες» βελτιώσεις στην ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

Στις αρχές Αυγούστου, σε αδιέξοδο κατέληξε η συζήτηση των εκπροσώπων των 27 κρατών-μελών της ΕΕ αναφορικά με το ενδεχόμενο μερικής αναστολής της συμμετοχής του Ισραήλ στο πρόγραμμα Horizon Europe, ως απάντηση στη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας, καταλήγοντας πως θα κάνουν νέα συνεδρίαση στα τέλη Αυγούστου αλλά ούτε και τώρα φαίνεται να καταλήγουν σε συμφωνία.

Η Γερμανία δεν υποστηρίζει προς το παρόν το ενδεχόμενο να επιβληθούν κυρώσεις από την ΕΕ στο Ισραήλ λόγω της καταστροφικής κατάστασης στη Γάζα, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ σε συνάντηση με τους ομολόγους του στην ΕΕ το Σάββατο.

Το Βερολίνο είναι μεταξύ εκείνων που αντιτίθενται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναστείλει τη χρηματοδότηση της έρευνας για τις ισραηλινές νεοσύστατες επιχειρήσεις, μετά από μια αξιολόγηση που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα παραβιάζουν τους κανόνες συνεργασίας της ΕΕ.

Ο Βάντεφουλ δήλωσε ότι το μέτρο είναι απίθανο να έχει οποιαδήποτε επιρροή στη λήψη πολιτικών αποφάσεων στο Ισραήλ, επισημαίνοντας την κίνηση της ίδιας της Γερμανίας να περιορίσει τις εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ ως μια πιο «στοχευμένη» προσέγγιση.

«Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Κάγια Κάλλας, αφού οι συνομιλίες έδειξαν ότι δεν είχε επιτευχθεί η υποστήριξη της πλειοψηφίας που απαιτείται για την προώθηση μέτρων σε επίπεδο κυρώσεων, προσθέτοντας ότι η διπλωματία της ΕΕ βοήθησε στη βελτίωση της κατάστασης επί τόπου, αλλά αναγνώρισε ότι «δεν είναι αρκετό».

Η ΕΕ είναι εδώ και καιρό διχασμένη σχετικά με το πώς να αντιδράσει στον πόλεμο στη Γάζα. «Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ενεργήσει συλλογικά τώρα και δεν επιβάλει κυρώσεις κατά του Ισραήλ, πότε θα το κάνει; Τι περισσότερο θα μπορούσε να πάρει;», δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, Σάιμον Χάρις, στο περιθώριο των συνομιλιών του Σαββάτου.

Πριν από τη συνάντηση, η Δανία προσχώρησε στην ομάδα χωρών της ΕΕ που ζητούν ακόμη πιο αυστηρά μέτρα σε επίπεδο κυρώσεων το Σάββατο, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Ισραήλ. Όμως, χωρίς τη γερμανική υποστήριξη, τα μέτρα είναι απίθανο να προχωρήσουν.

«Διαιρεμένη» η ΕΕ για τις κυρώσεις στο Ισραήλ

Οι «27» εμφανίζονται διχασμένες «για το πώς να πιέσουν το Ισραήλ να τερματίσει τον θανατηφόρο πόλεμό του στη Γάζα. Οι υπουργοί Εξωτερικών από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση διαφωνούν για το τι μέτρα πρέπει να λάβουν. Οι υπουργοί συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα της Δανίας, Κοπεγχάγη, το Σάββατο για να συζητήσουν την κατάσταση στη Γάζα. Οι υπουργοί αναμενόταν επίσης να συζητήσουν μια πρόταση για την αναστολή της χρηματοδότησης της ΕΕ για τις ισραηλινές νεοσύστατες επιχειρήσεις ως αρχική τιμωρητική ενέργεια για τον πόλεμο» σχολιάζει το Al Jazeera.

«Είναι σαφές ότι τα κράτη-μέλη διαφωνούν για το πώς να πείσουν την ισραηλινή κυβέρνηση να αλλάξει πορεία», δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, πριν από τις συνομιλίες. «Δεν είμαι πολύ αισιόδοξη, και δεν πρόκειται βέβαια να λάβουμε αποφάσεις σήμερα», είπε στην Κοπεγχάγη πριν από τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών των «27». «Αυτό στέλνει το μήνυμα ότι είμαστε διαιρεμένοι», είπε η Κάλλας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει την αναστολή της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ισραηλινών νεοφυών (start-up) επιχειρήσεων, όμως «ακόμη και αυτό το μέτρο», αν και μάλλον «επιεικές» δεν έχει επιλεγεί από τους «27» λόγω των διαιρέσεών τους, υπογράμμισε η Εσθονή ηγέτης.

Πολλές χώρες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Ουγγαρία ή η Σλοβακία, έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για τη λήψη μέτρων κατά του Ισραήλ, ενώ άλλες, όπως η Ιρλανδία ή η Ισπανία είναι πολύ πιο ευνοϊκές σε τέτοια μέτρα. Η Δανία, που προεδρεύει αυτό το εξάμηνο του συμβουλίου υπουργών της ΕΕ, έχει ταχθεί υπέρ μιας λύσης που θα παρακάμπτει τον κανόνα της ομοφωνίας και προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Ενωση για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Η ΕΕ πρέπει να «περάσει από τα λόγια στα έργα», δήλωσε ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, προτείνοντας για παράδειγμα να απαγορευθούν οι εισαγωγές με προέλευση τους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη. Η απόφαση αυτή, που εμπίπτει στο πεδίο της εμπορικής πολιτικής, μπορεί να ληφθεί με ειδική πλειοψηφία, εξήγησε.

Ο κανόνας της ομοφωνίας μπλοκάρει μεγάλο αριθμό αποφάσεων όχι μόνο σχετικά με το Ισραήλ αλλά και με την Ουκρανία λόγω της εναντίωσης της Ουγγαρίας.

«Εχουμε ένα καταστατικό πρόβλημα στην Ευρώπη: το πιο αργό σκάφος στο κομβόι αποφασίζει την ταχύτητα. Πρέπει να λάβουμε μέτρα ώστε η πλειοψηφία να μπορεί να εκφραστεί», δήλωσε ο Δανός υπουργός.

Η κατάσταση στη Γάζα συνιστά «απόλυτη τραγωδία», δήλωσε από την πλευρά του ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Μιλώντας στο Al Jazeera πριν από τη συνάντηση του Σαββάτου, ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, δήλωσε ότι το «να μην κάνεις τίποτα» δεν έχει καταφέρει να πετύχει τίποτα, σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. «Έτσι, η εποχή των δηλώσεων έχει πραγματικά τελειώσει. Πρέπει να προχωρήσουμε», είπε.

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, προέτρεψε το μπλοκ να «βρει κοινό έδαφος», ενώ ζήτησε κυρώσεις κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και της ακροδεξιάς κυβέρνησης συνασπισμού του. «Δεν αποκαλύπτω κανένα μυστικό λέγοντας ότι πρέπει να μετατρέψουμε τα λόγια σε κυρώσεις», δήλωσε ο Ράσμουσεν. «Η Δανία είναι έτοιμη να αναστείλει το εμπορικό κεφάλαιο στη συμφωνία σύνδεσης και να επιβάλει κυρώσεις στην κυβέρνηση Νετανιάχου και σε ορισμένους υπουργούς στην κυβέρνησή του».

Πάντως, ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (30/08) το Άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στην Κοπεγχάγη, με τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή να βρίσκονται στο επίκεντρο των κρατών-μελών. Στα θέματα που συζητήθηκαν, στις αποφάσεις και στις διαφωνίες των υπουργών των κρατών μελών αναφέρθηκε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλλας, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε.

Σύμφωνα με όσα είπε, τα κράτη-μέλη της ΕΕ διαφωνούν για το πώς να πιέσουν την ισραηλινή κυβέρνηση να αλλάξει πορεία, γι’ αυτό και όπως είπε, δεν κατέληξαν σε κάποια συμφωνία, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στις νέες κυρώσεις που συμφωνήθηκαν σε βάρος της Ρωσίας.

«Αν με ρωτήσετε προσωπικά πώς νιώθω, ότι είμαι το πρόσωπο που φταίει, που δεν έχουμε απόφαση, τότε είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι ξεκάθαρο ότι τα κράτη-μέλη διαφωνούν για το πώς να πιέσουν την ισραηλινή κυβέρνηση να αλλάξει πορεία. Οι επιλογές είναι ξεκάθαρες και παραμένουν στο τραπέζι. Έχουμε παρουσιάσει το έγγραφο με τις επιλογές. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν συμφωνούν όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ», πρόσθεσε η Κάλλας.

Με πληροφορίες από DW, DPA, Al Jazeera, EUObserver