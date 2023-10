Μπάιντεν: Τις επόμενες 24-48 ώρες θα μπουν στη Γάζα Τα πρώτα φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια

Τα πρώτα φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια θα μπουν στη Λωρίδα της Γάζας μέσα στις επόμενες 24 με 48 ώρες, σύμφωνα με τον Τζο Μπάιντεν.

Στο περιθώριο της συνάντησης του προέδρου των ΗΠΑ στον Λευκό Οίκο με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσουν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο Τζο Μπάιντεν τόνισε πως τα πρώτα φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια θα μπουν στη Λωρίδα της Γάζας «εντός των επόμενων 24 έως 48 ωρών», αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης του δρόμου στο μεθοριακό πέρασμα της Ράφα.

Χαρακτηριστικά ο ίδιος είπε πως «έλαβα την υπόσχεση από τους Ισραηλινούς και τον πρόεδρο της Αιγύπτου ότι η διάβαση αυτή θα είναι ανοιχτή. Έπρεπε να φτιαχτεί το οδόστρωμα που ήταν σε κακή κατάσταση. Πιστεύω ότι εντός των επόμενων 24-48 ωρών τα 20 πρώτα φορτηγά θα περάσουν τα σύνορα» της Αίγυπτου με τη Γάζα.

#USA President #Biden says he is certain #humanitarian aid will reach #Gaza via #Egypt's Rafah Crossing in the next 24-48 hours pic.twitter.com/SPyL7tijqZ