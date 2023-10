Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Πάνω από 5.530 οι νεκροί κι από τις δύο πλευρές

Συνεχίζεται να αυξάνεται η λίστα των νεκρών στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Σύμφωνα με τον Guardian, που επικαλείται τελευταία ενημέρωση από το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας (ελέγχεται εν πολλοίς από την Χαμάς), περισσότεροι από 4.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου όταν ξεκίνησε ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Το υπουργείο ανέφερε ότι 4.137 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 13.000 έχουν τραυματιστεί.

Από την πλευρά του Ισραήλ ο επίσημος αριθμός των θυμάτων όπως δηλώνεται ξεπερνάει τους 1.400. Αδιευκρίνιστο παραμένει αν στον τελευταίο αυτόν απολογισμό περιλαμβάνονται και οι νεκροί για την έκρηξη στην εκκλησία της Γάζας.

Παράλληλα σύμφωνα με ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών δύο ακόμα μέλη της UNRWA επιβεβαιώθηκε ότι σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός τους να ανέλθει σε 16 από την έναρξη του πολέμου.

🔺We are devastated to confirm that two more @UNRWA colleagues have been killed in📍#Gaza. The entire Agency is grieving



🔺@UNRWA continues to advocate for adherence to international humanitarian law - @UN staff & civilians must be protected at all timeshttps://t.co/jqfilNjW9N pic.twitter.com/ZHlAPGo96R — UNRWA (@UNRWA) October 20, 2023

Πόλεμος Ισραήλ - Χαμάς: Επισκέψεις Γκουτέρες

Παράλληλα, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες έφθασε σήμερα στο βόρειο τμήμα της αιγυπτιακής χερσονήσου του Σινά, κοντά στο μεθοριακό πέρασμα της Ράφα με τη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε εκπρόσωπος του ΟΗΕ στη Γενεύη. Ο ΟΗΕ έχει ζητήσει να ανοίξει το πέρασμα, το οποίο αποτελεί το μοναδικό σύνορο της Γάζας που δεν ελέγχεται από το Ισραήλ, ώστε να καταστεί δυνατό να παραδοθεί ανθρωπιστική βοήθεια στους περισσότερους από 2 εκατομμύρια κατοίκους του θύλακα.

#UPDATE UN Secretary-General Antonio Guterres paid a visit to the Egyptian side of the Rafah border crossing with Gaza on Friday to oversee preparations for the delivery of aid to the war-torn enclave.

📸 Antonio Guterres during a press conference in Cairo pic.twitter.com/rc2e7P8BgD — AFP News Agency (@AFP) October 20, 2023

“It is impossible to be here & not to feel a broken heart.”



At Rafah crossing, @antonioguterres appeals once again for aid trucks to be allowed into Gaza as soon as possible.



"These trucks are the difference between life and death for so many people." pic.twitter.com/lOZmVqtWCy — United Nations (@UN) October 20, 2023

Δεκάδες φορτηγά που μεταφέρουν βοήθεια περιμένουν για να περάσουν στη Λωρίδα της Γάζας, όμως τα σύνορα εξακολουθούν να είναι κλειστά.

Λίγο νωρίτερα σήμερα ο υπεύθυνος του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης Μάρτιν Γκρίφιθς είχε δηλώσει πως η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια αναμένεται ότι θα μπορέσει να εισέλθει στη Λωρίδα της Γάζας «αύριο (Σάββατο) ή εκεί γύρω». «Διεξάγουμε προχωρημένες διαπραγματεύσεις σε βάθος με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να εγγυηθούμε την έναρξη το συντομότερο δυνατόν μιας επιχείρησης αρωγής στη Γάζα», δήλωσε ο Γκρίφιθς, τον οποίο επικαλέσθηκε εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) στη Γενεύη. «Μια πρώτη παράδοση αναμένεται να αρχίσει αύριο ή εκεί γύρω», συνέχισε ο Γκρίφιθς.

Ερωτηθείς στη διάρκεια τακτικής συνέντευξης Τύπου του ΟΗΕ στη Γενεύη, ο εκπρόσωπος του OCHA Γενς Λέρκε εξήγησε πως δεν είναι σε θέση να είναι πιο ακριβής σχετικά με το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα.

Ο ίδιος εξέφρασε «την ελπίδα ότι οι παραδόσεις θα μπορέσουν να αρχίσουν το συντομότερο δυνατόν, με τρόπο ασφαλή, βιώσιμο και, ας το ελπίσουμε, με τρόπο ώστε να μπορέσουν να επεκταθούν».

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Μάρτιν Γκρίφιθς βρίσκεται στην Αίγυπτο μαζί με τον Γκουτέρες για να διαπραγματευθούν με τις αιγυπτιακές αρχές τις λεπτομέρειες για την παράδοση της βοήθειας. Το Ισραήλ έχει δηλώσει πως θα δεχθεί να εισέλθει στη Λωρίδα της Γάζας αυστηρά ανθρωπιστική βοήθεια, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει στο επείγον αίτημα του ΟΗΕ και μη κυβερνητικών οργανώσεων να επιτρέψει να παραδοθούν επίσης καύσιμα για τις γεννήτριες των νοσοκομείων ή τους σταθμούς αφαλάτωσης και τα αρτοποιεία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-DPA-AFP και Guardian

