Μουσείο του Λούβρου: Χορός, γιόγκα και γυμναστική δίπλα στην αινιγματική Μόνα Λίζα

Ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία στον κόσμο, το μουσείο του Λούβρου, έχει μετατρέψει τις αίθουσες του σε σάλες χορού, χώρους για γυμναστική και γιόγκα. Πρόκειται για ένα πρότζεκτ της επιτροπής διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 στο Παρίσι, το οποίο ξεκίνησε στις 24 Απριλίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Μαΐου.

Τα μαθήματα χορού, γιόγκα ή γυμναστικής γίνονται από ειδικούς μπροστά σε μοναδικά γλυπτά, όπως είναι η Αφροδίτη της Μήλου και η Νίκη της Σαμοθράκης ή σε απόσταση αναπνοής από τη Μόνα Λίζα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 8 το πρωί, πριν ανοίξουν οι πύλες του μουσείου για το κοινό και έχει συνολική διάρκεια μία ώρα.Τα μαθήματα χορού, γιόγκα ή γυμναστικής είναι των 10 λεπτών, έτσι όποιος το επιθυμεί έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει και στα τρία ενώ με το ίδιο εισιτήριο στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες μπορούν να ξεναγηθούν στις αίθουσες του μουσείου ή να επισκεφθούν την έκθεση «L' Olympisme», η οποία μέσα από τα έργα που παρουσιάζει αποδεικνύει πως η Αρχαιότητα και ο Λούβρος υπήρξαν πηγή έμπνευσης για τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες, που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα το 1896.

Η έκθεση «L' Olympisme» περιλαμβάνει 120 γλυπτά, αμφορείς, πίνακες ζωγραφικής, έγγραφα καθώς και φωτογραφίες, αφίσες και γραμματόσημα, για τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα, τα οποία είχε σχεδιάσει ο Ελβετός Εμίλ Ζιλιερόν (1850 - 1924), ο οποίος το 1877 εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα και ήταν ο επίσημος καλλιτέχνης των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων.Το εισιτήριο εισόδου στο Λούβρο, που περιλαμβάνει τη συμμετοχή στα μαθήματα χορού, γιόγκα και γυμναστικής καθώς και τις ξεναγήσεις, κοστίζει 38 ευρώ για τους ενήλικες και 15 ευρώ για τους όσους δικαιούνται έκπτωση. Η ιστοσελίδα του Λούβρου διευκρινίζει πως το μουσείο παρέχει στους συμμετέχοντες και στρώματα για τη γιόγκα.

Εμπνευστής του πρωτότυπου πρότζεκτ, που φέρει τον τίτλο «Courez au Louvre» (Τρέξτε στο Λούβρο), είναι ο γαλλοαλγερινός χορογράφος και χορευτής Μεχντί Κερκούς, διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Χορογραφίας του Κρετέιγ, στα νοτιοανατολικά προάστια του Παρισιού.

