Μουντιάλ 2022: Διάσημοι καλλιτέχνες που αρνήθηκαν να εμφανιστούν στην τελετή έναρξης

Ο ένας μετά τον άλλον καλλιτέχνες και τραγουδιστές ανακοινώνουν ότι δεν πρόκειται να εμφανιστούν σε εκδηλώσεις στο Κατάρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.

Η Dua Lipa έσπευσε να το ανακοινώσει με δημόσια δήλωσή της μέσω Instagram λέγοντας ότι ποτέ δεν είχε πρόθεση να εμφανιστεί στην τελετή έναρξης της Κυριακής στο στάδιο Al Bayt Stadium, παρά τις φήμες που ακούστηκαν.

Μέσω Instagram story, η τραγουδίστρια απέκλεισε την πιθανότητα να τραγουδήσεις ενώ έσπευσε να επικρίνει τη χώρα για την πολιτική της απέναντι στην ΛΟΤΑΚΙ κοινότητα αλλά και το γεγονός ότι η ομοφυλοφιλία είναι παράνομη στο Κατάρ.

«Δεν θα εμφανιστώ και ποτέ δεν είχα καμία ανάμειξη σε διαπραγματεύσεις για να εμφανιστώ εκεί. Θα πανηγυρίζω για την Αγγλία από μακριά και ανυπομονώ να επισκεφθώ το Κατάρ όταν θα ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα οποία δεσμεύτηκε όταν κέρδισε την υποψηφιότητα για να φιλοξενήσει το Μουντιάλ» έγραψε μεταξύ άλλων.

Dua Lipa Insta on Qatar: “I will not be performing & nor have I ever been involved in any negotiation to perform. I will be cheering England on from afar & I look forward to visiting Qatar when it has fulfilled all the human rights pledges it made when it won the right to host” pic.twitter.com/7oxOmXXSMv