Ρωσία: Τρεις νεκροί σε έκρηξη στη Μόσχα

Τρεις άνθρωποι –μεταξύ των οποίων δύο αστυνομικοί– σκοτώθηκαν σε έκρηξη στη Μόσχα, όπως ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές.

Δύο αστυνομικοί της Τροχαίας εντόπισαν ένα «ύποπτο άτομο» κοντά σε περιπολικό και, όταν το πλησίασαν για να το συλλάβουν, πυροδοτήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός, σύμφωνα με την Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το τρίτο θύμα ήταν ο ύποπτος, ωστόσο αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο σημείο όπου τη Δευτέρα σκοτώθηκε σε βομβιστική επίθεση με αυτοκίνητο ένας ανώτερος Ρώσος στρατηγός στην πρωτεύουσα. Ο αντιστράτηγος Φανίλ Σαρβάροφ έχασε τη ζωή του όταν εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός που είχε τοποθετηθεί κάτω από αυτοκίνητο.

Πηγές της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (HUR) δήλωσαν στο BBC ότι ένας κάτοικος της περιοχής εξόντωσε δύο μέλη των ρωσικών δυνάμεων επιβολής του νόμου «ως ένδειξη διαφωνίας με την επιθετική πολιτική του Κρεμλίνου» και ότι ένας άνδρας «πέταξε εκρηκτικό πακέτο μέσα από το παράθυρο του αυτοκινήτου, προκαλώντας έκρηξη».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δύο ακόμη άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Ουκρανικές στρατιωτικές πηγές ανέφεραν επίσης στο BBC ότι οι δύο αστυνομικοί που σκοτώθηκαν «είχαν συμμετάσχει σε εχθροπραξίες κατά της Ουκρανίας» και πρόσθεσαν ότι υπάρχουν «στοιχεία για τη συμμετοχή τους σε βασανιστήρια Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου».

Δεν υπάρχουν περαιτέρω λεπτομέρειες και η Μόσχα δεν έχει σχολιάσει.

Μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, ο Αλεξάντερ, κάτοικος της περιοχής, δήλωσε: «Υπήρξε μια έκρηξη. Ήταν ένας δυνατός κρότος – όπως με το αυτοκίνητο πριν από λίγες ημέρες».

Η Ρωσία δήλωσε ότι υποπτεύεται πως η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από τη βομβιστική επίθεση της Δευτέρας, χωρίς ωστόσο να προσκομίσει αποδείξεις. Η Ουκρανία, από την πλευρά της, δεν έχει αναφέρει αν εμπλέκεται στον θάνατο του Φανίλ Σαρβάροφ.

Επίσης, δεν είναι γνωστό αν οι δύο εκρήξεις συνδέονται μεταξύ τους.

