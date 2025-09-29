ΔΙΕΘΝΗ
Μολδαβία: Το κόμμα της Σάντου συντρίβει τους φιλορώσους στις εκλογές

Η Μολδαβία ψήφισε: το φιλοευρωπαϊκό κόμμα της Μάια Σάντου κερδίζει με διαφορά, ανοίγοντας τον δρόμο για την ΕΕ και προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τους φιλορώσους

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Μολδαβία: Το κόμμα της Σάντου συντρίβει τους φιλορώσους στις εκλογές
φωτ.: EPA
Το φιλοευρωπαϊκό κόμμα της προέδρου της Μολδαβίας, Μάια Σάντου, οδεύει σε μια μεγάλη νίκη και σε νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία, σε εκλογές που θεωρούνται καθοριστικές για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.

Η Σάντου, που είχε προειδοποιήσει για «μαζική ρωσική παρέμβαση» μετά την ψηφοφορία της Κυριακής, τόνισε ότι το μέλλον της Μολδαβίας, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία και τη Ρουμανία, βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι.

Με το 96% των 1,6 εκατ. ψήφων καταμετρημένο, το Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) της Σάντου συγκέντρωνε σχεδόν 50%, αφήνοντας πολύ πίσω τον φιλορωσικό εκλογικό συνασπισμό με κάτω από 25%. Η συμμετοχή έφτασε το 52%, υψηλότερη από προηγούμενες εκλογές.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Ίγκορ Ντοντόν, αντίπαλος της Σάντου, έσπευσε να ανακηρύξει… νίκη, πριν καν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, καλώντας μάλιστα σε διαδηλώσεις έξω από το κοινοβούλιο.

Η νίκη του PAS σημαίνει ότι θα έχει την πλειοψηφία των 101 εδρών χωρίς να χρειαστεί συνεργασίες. Οι εκλογές σημαδεύτηκαν από βομβιστικές απειλές σε εκλογικά κέντρα στη Μολδαβία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και των ΗΠΑ, ενώ η αστυνομία κατηγόρησε φιλορωσικές ομάδες ότι επιχείρησαν αποσταθεροποίηση.

Η Μολδαβία, που απέκτησε καθεστώς υποψήφιας χώρας για ένταξη στην ΕΕ το 2022, παραμένει αντιμέτωπη με τεράστιες πιέσεις: τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ακρίβεια και την παρουσία ρωσικών στρατευμάτων στην αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας.

