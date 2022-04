Μητέρα έπνιξε τους δυο γιους της στην μπανιέρα: «Ανέκφραστη, ούτε δάκρυα, ούτε τίποτα»

Μια γυναίκα στην Καλιφόρνια συνελήφθη επειδή φέρεται να έπνιξε τα δυο μικρά παιδιά της στην μπανιέρα, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η Κόρτνεϊ Γουίλιαμς συνελήφθη και κρατείται στην φυλακή με κατηγορίες ανθρωποκτονίας, σύμφωνα με δελτίο τύπου του γραφείου του σερίφη.

Η 26χρονη μητέρα κατηγορείται πως έπνιξε τους δυο γιους της, 5 μηνών και 2 ετών, σε μια μπανιέρα στο σπίτι τους, στην πόλη Λίντα, λίγο πριν το μεσημέρι της Πέμπτης.

Facebook Twitter Το σπίτι της οικογένειας, όπου η 26χρονη έπνιξε τους δυο γιους της.

Σύμφωνα με τις αρχές, η αστυνομία κλήθηκε στο σπίτι της Γουίλιαμς όταν ο σύζυγός της, και πατέρας των δυο παιδιών, επέστρεψε από την δουλειά για μεσημεριανό.

Εκεί, ο πατέρας δήλωσε ότι η 26χρονη φέρεται να του είπε «πως έκανε κακό στα παιδιά», ανέφεραν οι αρχές.

Αφού έψαξε το σπίτι, ο πατέρας βρήκε τα δυο μικρά αγόρια «χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα σε μια μπανιέρα γεμάτη με νερό» και ειδοποίησε την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, όπου βρήκαν τα δυο παιδιά στο μπάνιο. Παρά τις πρώτες βοήθειες, «και τα δυο παιδιά βρέθηκαν νεκρά στο σημείο», με τις αρχές να προσθέτουν πως θεωρούν ότι το πνίξιμο των αγοριών ήταν «σκόπιμο».

«Η τραγική απώλεια του πέντε μηνών Χόλντεν και του δυόμιση ετών αδερφού του, Ρόνιν έχει συγκλονίσει το αστυνομικό τμήμα και όλη την κοινότητα», ανέφερε ο σερίφης Γουέντελ Άντερσον.

«Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουμε την θλίψη που νιώθουμε για την οικογένεια αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει την στιγμή που η αστυνομία οδηγεί την Γουίλιαμς με χειροπέδες στο περιπολικό, η οποία είναι ξυπόλητη και φοράει μια ροζ φόρμα.

«Ήταν ανέκφραστη, ούτε δάκρυα, ούτε τίποτα», είπε η Σαρλίν Σμιθ, γειτόνισσα της οικογένειας, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Neighbors tell me Courtney Williams, 26 remained expressionless as deputies arrested her for allegedly drowning her two infant and toddler boys. Their father was on the ground crying. @ABC10 https://t.co/DOA09QSQh6 pic.twitter.com/QnPsPR3Dck