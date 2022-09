Μήνυση κατά του Ντόναλντ Τραμπ και μελών της οικογένειάς του για «πολυετή οικονομική απάτη»

Η γενική εισαγγελέας της πολιτείας της Νέας Υόρκης κατέθεσε αστική αγωγή κατά του Ντόναλντ Τραμπ και μελών της οικογένειάς του, με την κατηγορία της οικονομικής απάτης μέσω του Οργανισμού Τραμπ.

Η Λετίσια Τζέιμς είναι η εισαγγελέας που ανακοίνωσε τη μήνυση, σε μια εξέλιξη που είναι βέβαιο ότι θα αυξήσει την πίεση τόσο στον πρώην Αμερικανό πρόεδρο όσο και σε μέλη της οικογένειάς του και του στενού του κύκλου.

«Η μήνυση αποδεικνύει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διόγκωσε ψευδώς τον πλούτο του κατά δισεκατομμύρια δολάρια για να πλουτίσει άδικα και να εξαπατήσει το σύστημα, εξαπατώντας έτσι όλους μας. Το έκανε αυτό με τη βοήθεια των άλλων κατηγορουμένων», είπε η Τζέιμς.

Με την αστική αγωγή που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Μανχάταν ζητείται, μεταξύ άλλων, αποζημίωση τουλάχιστον 250 εκατομμυρίων δολαρίων.

- Force Trump to pay $250 million in profits made from this fraud. - Install a monitor to oversee the Trump Org's financial dealings for at least 10 years. - Bar Trump and the Trump Org from applying for loans from any financial institution chartered in NY for at least 5 years.

Η μήνυση αποτελεί κλιμάκωση του σοβαρού νομικού κινδύνου που ήδη αντιμετωπίζει ο Τραμπ σε πολλά μέτωπα, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής απαγγελίας κατηγοριών για την κράτηση απόρρητων αρχείων μετά τη θητεία του, αλλά και τις έρευνες για τη φερόμενη προσπάθεια ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος του 2020.

Σε ανάρτηση στο Twitter αναφέρεται ότι η αγωγή της Τζέιμς κατατέθηκε «κατά του Ντόναλντ Τραμπ, του Οργανισμού Τραμπ, της ανώτερης διοίκησης και των εμπλεκόμενων οντοτήτων για την εμπλοκή τους σε πολυετή οικονομική απάτη με σκοπό την απόκτηση πλήθους οικονομικών οφελών».

«Δεν υπάρχουν δύο είδη νόμων για τους ανθρώπους σε αυτή τη χώρα: οι πρώην πρόεδροι πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως οι καθημερινοί Αμερικανοί», έγραψε χαρακτηριστικά,

Today, I filed a lawsuit against Donald Trump for engaging in years of financial fraud to enrich himself, his family, and the Trump Organization.



There aren't two sets of laws for people in this nation: former presidents must be held to the same standards as everyday Americans.