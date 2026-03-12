ΕΛΛΑΔΑ
Γιώργος Μαρίνος: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του

Η διευθύντρια του οίκου ευγηρίας όπου βρισκόταν τα τελευταία χρόνια, εξομολογήθηκε ότι ήταν μεγάλη ευλογία να γνωρίσουν έναν τόσο ξεχωριστό άνθρωπο

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Ο Γιώργος Μαρίνος έφυγε σε ηλικία 87 ετών, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και πέρα από αυτόν.

Τα τελευταία χρόνια, ο Γιώργος Μαρίνος είχε αποστασιοποιηθεί λόγω προβλημάτων υγείας και βρισκόταν σε οίκο ευγηρίας, τον οποίο επισκέφθηκε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Σιδηρόπουλος με την κάμερα του Happy Day.

Η διευθύντρια του οίκου, Σοφία Κάνα, συγκινημένη, εξομολογήθηκε ότι ήταν μεγάλη ευλογία να γνωρίσουν έναν τόσο ξεχωριστό άνθρωπο. «Τον φροντίσαμε και πήραμε πολλά πράγματα από εκείνον. Ας είναι αναπαυμένος», είπε, θυμούμενη τις στιγμές που πέρασαν μαζί, ακόμη και κατά την περίοδο της πανδημίας.

Στον οίκο ευγηρίας, ο Γιώργος Μαρίνος συχνά τραγουδούσε για τους υπόλοιπους τροφίμους και δεχόταν επισκέψεις από φίλους, οι οποίοι τον περιποιούνταν και τον έβγαζαν βόλτες.

Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, η κηδεία του Γιώργου Μαρίνου θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 12:00 στο κοιμητήριο Βούλας.

