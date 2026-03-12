Ράλι στις τιμές του πετρελαίου – Ξεπερνούν τα 100 δολάρια το βαρέλι

Η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να επηρεάζει τις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τις τιμές του πετρελαίου να ξεπερνούν ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι σήμερα.

Οι εκτεταμένες επιθέσεις του Ιράν σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή, εντείνουν τις ανησυχίες για σοβαρή διαταραχή στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να «ολοκληρώσει τη δουλειά» και να συνεχίσει τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη κλιμακώνει τα αντίποινα με επιθέσεις σε οικονομικούς στόχους σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Σημαντικές επιθέσεις καταγράφηκαν και στις θαλάσσιες οδούς της περιοχής. Εμπορικά πλοία επλήγησαν στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους κόμβους του παγκόσμιου εμπορίου. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του πλοίου Mayuree Naree με σημαία Ταϊλάνδης, τρία μέλη του πληρώματος πιστεύεται ότι παραμένουν παγιδευμένα μετά από επίθεση.

Κλιμάκωση της έντασης και φόβοι για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου

Παράλληλα, το Ιράκ ανέστειλε όλες τις δραστηριότητες στα πετρελαϊκά του λιμάνια έπειτα από επίθεση σε δύο δεξαμενόπλοια κοντά στις εγκαταστάσεις του, ενώ στο Μπαχρέιν οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους μετά από ιρανική επίθεση σε δεξαμενές καυσίμων στην επαρχία Μουχαράκ.

Στο Ομάν, πλοία απομακρύνθηκαν από τον βασικό τερματικό σταθμό εξαγωγών πετρελαίου στη Μίνα αλ Φαχάλ, έναν από τους ελάχιστους λιμένες μέσω των οποίων το αργό πετρέλαιο μπορεί ακόμη να εξαχθεί από τη Μέση Ανατολή προς τις διεθνείς αγορές.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η τιμή του Brent, του διεθνούς δείκτη αναφοράς για το πετρέλαιο, ενισχύθηκε κατά 9% φτάνοντας τα 100,29 δολάρια το βαρέλι, παρά τις προσπάθειες κυβερνήσεων να καθησυχάσουν τις αγορές για την επάρκεια εφοδιασμού.

Σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι πιέσεις στις τιμές, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας διέταξε τη μεγαλύτερη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων στην ιστορία του, με τα 32 κράτη-μέλη του να συμφωνούν στην απελευθέρωση 400 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου.

Ωστόσο, η νέα έξαρση της βίας στην περιοχή και οι ενδείξεις ότι η Τεχεράνη στοχεύει σκόπιμα ενεργειακές εγκαταστάσεις εντείνουν τους φόβους για παρατεταμένη αναστάτωση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Το στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, παραμένει ουσιαστικά κλειστό από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου.

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, Aramco, προειδοποίησε ότι ενδεχόμενος παρατεταμένος αποκλεισμός του περάσματος θα μπορούσε να έχει «καταστροφικές συνέπειες» για τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου.

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα απελευθερώσουν 172 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά τους αποθέματα πετρελαίου, με την παράδοση να ξεκινά την επόμενη εβδομάδα και να διαρκεί περίπου τέσσερις μήνες.

Με πληροφορίες από Guardian