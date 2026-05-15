ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε σορός στον ποταμό Λουδία

Η σορός είναι πιθανό να ανήκει στον άνδρα και αναμένεται να εξεταστεί προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για εκείνον

The LiFO team
The LiFO team
ΛΟΥΔΙΑΣ ΠΟΤΑΜΟΣ ΣΟΡΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου από οικισμό ψαράδων στις εκβολές του ποταμού Λουδία / Eurokinissi
0

Τη σορό ενός άνδρα εντόπισαν οι αρχές στον ποταμό Λουδία, με πιθανό, το ενδεχόμενο να ανήκει στον 54χρονο που δολοφονήθηκε στα Κύμινα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ERTnews, περίοικοι αντιλήφθηκαν τη σορό στο ποτάμι και ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές, με αστυνομικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο.

Η σορός αναμένεται να εξεταστεί προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για τον 54χρονο άνδρα, ο οποίος είχε πέσει θύμα δολοφονίας έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Για την υπόθεση έχει ήδη κριθεί προφυλακιστέος ο 43χρονος που κατηγορείται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία, ενώ σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το έγκλημα φέρεται να διαπράχθηκε με αφορμή υπόθεση κλοπής περιστεριών.

Την ίδια ώρα, ο 44χρονος που φέρεται ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί σήμερα το μεσημέρι.

Λουδίας: Η δολοφονία στη Θεσσαλονίκη με αφορμή περιστέρια - Τι είπε ο 43χρονος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η δολοφονία έγινε σε κατοικία στα Κύμινα Θεσσαλονίκη. Φέρεται να προηγήθηκε καυγάς ενώ το θύμα βρισκόταν στο σπίτι με άλλα άτομα και κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας εξ αυτών πήρε όπλο και τον πυροβόλησε.

Οι δύο κατηγορούμενοι πέταξαν τη σορό του 54χρονου στον ποταμό Λουδία χωρίς να έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής, παρά τις έρευνες των Αρχών.

Απολογούμενος ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο 43χρονος αρνήθηκε την εις βάρος του αποδιδόμενη κατηγορία.

«Δεν μπορούσα σε καμία περίπτωση να φανταστώ ότι για τα περιστέρια θα έφτανε ο συγκατηγορούμενος μου στο σημείο να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Προσπάθησα να τον αποτρέψω, παίρνοντάς του το πιστόλι, αλλά κατάφερε να μου το αρπάξει και να πυροβολήσει. Πάγωσα αλλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, αναγκάστηκα να τον ακολουθήσω κι έτσι πήγαμε και πετάξαμε το πτώμα στον ποταμό Λουδία» φέρεται να απολογήθηκε ο ίδιος, ενώ ομολόγησε ότι είχε κάνει προηγουμένως με τον 44χρονο χρήση ναρκωτικών.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΝΗ

Ελλάδα / Αεροπορικά ταξίδια: Τουλάχιστον δύο ώρες αναμονή στο «Ελ. Βενιζέλος» - Ανησυχία για το καλοκαίρι

Το νέο Σύστημα Εισόδου-Εξόδου, το οποίο βρίσκεται σε εφαρμογή από τις 10 Απριλίου και αφορά ταξιδιώτες από χώρες εκτός Σένγκεν, φαίνεται να φέρνει στα όριά τους τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια
THE LIFO TEAM
 
 