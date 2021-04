Μια 29χρονη σκοτώθηκε όταν άντρας πήδηξε από κτίριο και προσγειώθηκε πάνω της

Μια 29χρονη γυναίκα στο Σαν Ντιέγκο σκοτώθηκε σε ένα φρικτό ατύχημα όταν ένας άντρας που έπεσε από κτίριο με θέσεις πάρκινγκ, εννέα ορόφων, προσγειώθηκε πάνω της.

Η Taylor Kahle περπατούσε με έναν φίλο το βράδυ της Κυριακής όταν ένας άντρας έπεσε από το κτίριο πάνω της, ενώ εκείνη βρισκόταν στο πεζοδρόμιο ακριβώς από κάτω, σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο του ιατροδικαστή.

Ο άντρας, που μέχρι στιγμής έχει ταυτοποιηθεί και φέρεται να ήταν ηλικίας μεταξύ 20 και 30 ετών, εθεάθη «να κρέμεται έξω από τα κάγκελα» του κτιρίου πριν το δυστύχημα. Πέθανε στο νοσοκομείο λιγότερο από μια ώρα μετά και ο θάνατός του κρίθηκε ως αυτοκτονία, είπαν οι αρχές.

Η 29χρονη έχασε την ζωή της ακαριαία, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή.

Η Taylor Kahle ήταν senior event manager της McFarlane Promotions, όπου ξεκίνησε την πρακτική της πριν από οκτώ χρόνια.

Η εργοδότριά της, Laurel McFarlane είπε πως η 29χρονη είχε περάσει την ημέρα, βγαίνοντας δεύτερο ραντεβού με έναν άντρα που γνώρισε στο ίντερνετ, και πως είχαν πάει μαζί στον ζωολογικό κήπο και για φαγητό. «Θέλω ο κόσμος να μάθει ότι ήταν εκπληκτικός άνθρωπος», είπε η McFarlane.

Η 29χρονη είχε επίσης δυο σκύλους, που διέσωσε από καταφύγιο ζώων, τους Roo and Stella, και ήταν ιδιαιτέρως δεμένη με τον πατέρα της, με τον οποίο πέρασε μαζί τον τελευταίο χρόνο λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

«Όλοι εύχονται να είχαν μια σχέση όπως η δική του με την κόρη του», έγραψε η McFarlane στο Facebook. «Ήθελε ο κόσμος να γνωρίζει ότι ήταν υπέροχη κόρη και πως αγαπούσε πολύ τον μπαμπά της. Τον φρόντιζε και την φρόντιζε», πρόσθεσε.

«Πάντα αναφερόταν σε μένα ως δεύτερη μαμά της επειδή η μητέρα της είχε πεθάνει. Έχω μια κόρη και αν εξελιχθεί όπως εκείνη, θα είμαι πολύ περήφανη», σημείωσε η McFarlane.

Ο τραγικός θάνατος της Taylor Kahle, που δωρήτρια οργάνων, ήρθε μόλις μια εβδομάδα πριν τα 30ά γενέθλιά της, που φέρεται να σχεδίαζε να περάσει κάνοντας ένα ταξίδι με φίλους και οδηγό τον πατέρα της.

29-Year-Old Woman Dies After Man Jumps From Building and Lands on Her 1 Week Before Her Birthday pic.twitter.com/akhwIZrOuc