Μετεωρίτης φέρεται να έπεσε σε σπίτι στο Χιούστον: Επιβεβαιώνει η NASA

Ένας ύποπτος μετεωρίτης φέρεται να έπεσε σε κατοικία στα προάστια του Χιούστον το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής και τοπικές αρχές.

Μιλώντας στο τοπικό μέσο KHOU11, η κάτοικος της περιοχής Spring, Σέρι Τζέιμς, περιέγραψε το περιστατικό: «Ο εγγονός μου πήγε να ελέγξει και είπε ότι υπήρχε μια τρύπα στο ταβάνι (…) μετά είδα την πέτρα και σκέφτηκα: “Αυτό μοιάζει με μετεωρίτη”».

Η ίδια ανέφερε ότι ειδοποίησε την πυροσβεστική υπηρεσία. «Αρχικά σκέφτηκαν μήπως είχε πέσει από κάποιο αεροπλάνο», είπε, προσθέτοντας όμως ότι αργότερα ενημερώθηκε πως υπήρχαν αναφορές για μετεωρίτη που είχε εμφανιστεί στον βόρειο τομέα του Χιούστον και διαλύθηκε σε πολλά κομμάτια.

A possible meteorite crashed through the roof of a suburban home in Houston, Texas on Saturday, tearing through two stories and landing in the kitchen. NASA said the booming sound was a meteor breaking apart as it sped by at 35,000 miles an hour. pic.twitter.com/XWttC31hGt — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) March 23, 2026

Μετεωρίτης στο Χιούστον: Επιβεβαιώνει η NASA

Το Σάββατο, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία NASA επιβεβαίωσε το περιστατικό με ανακοίνωση στο X: «Αυτόπτες μάρτυρες στο Τέξας παρατήρησαν μια φωτεινή πύρινη σφαίρα σήμερα στις 16:40 τοπική ώρα. Τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι ο μετεωρίτης έγινε ορατός σε ύψος 78 χιλιομέτρων πάνω από την περιοχή Stagecoach, βορειοδυτικά του Χιούστον. Κινήθηκε προς τα νοτιοανατολικά με ταχύτητα 35.000 μιλίων την ώρα και διαλύθηκε σε ύψος 29 μιλίων πάνω από την περιοχή Bammel, δυτικά του Cypress Station».

Η NASA πρόσθεσε ότι «ο κατακερματισμός του μετεωρίτη, ο οποίος ζύγιζε περίπου έναν τόνο και είχε διάμετρο περίπου 1 μέτρο, δημιούργησε ένα ωστικό κύμα που προκάλεσε εκρήξεις, τις οποίες άκουσαν κάτοικοι της περιοχής». Παράλληλα, ραντάρ καιρού Doppler κατέγραψαν θραύσματα μετεωριτών μεταξύ των περιοχών Willowbrook και Northgate Crossing.

Κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν ήχους που έμοιαζαν με βροντές τη στιγμή που η πύρινη σφαίρα ήταν ορατή στον ουρανό. «Ακούστηκε σαν βροντή, αλλά ο ουρανός ήταν καθαρός», δήλωσε κάτοικος της περιοχής Μπρίτζλαντ, ενώ άλλη κάτοικος από το Ντίκινσον ανέφερε ότι είδε μια μικρή πύρινη σφαίρα να εξαφανίζεται γρήγορα.

Το περιστατικό στο Χιούστον σημειώνεται λίγες ημέρες μετά από παρόμοιο συμβάν στο Οχάιο, όπου μετεωρίτης προκάλεσε ηχητικό κρότο τόσο ισχυρό που ακούστηκε μέχρι την Πενσιλβάνια. Το αντικείμενο, με διάμετρο περίπου 2 μέτρα και βάρος 6 τόνους, κινούνταν με ταχύτητα 45.000 μιλίων την ώρα.

Ανάλογο περιστατικό είχε καταγραφεί και τον Αύγουστο του 2025 στην Ατλάντα, όταν μια μικρή πύρινη σφαίρα – όχι μεγαλύτερη από ένα ντοματίνι – διαπέρασε κατοικία. Αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι προερχόταν από μετεωρίτη ηλικίας 4,56 δισ. ετών.

Με πληροφορίες από Guardian