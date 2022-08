Μετέφερε λαθραία 1.700 άγρια ζώα 739.000$ από το Μεξικό στις ΗΠΑ – Μερικά στο παντελόνι του

Στο δικαστήριο εμφανίστηκε 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται για λαθρεμπόριο 1.700 άγριων ζώων, μεταξύ των οποίων και 60 ερπετά, στις ΗΠΑ.

Ο 30χρονος Jose Manuel Perez συνελήφθη τον περασμένο Φεβρουάριο στα σύνορα Μεξικού - Ηνωμένων Πολιτειών και από την έρευνα που έγινε στις αποσκευές του, βρέθηκαν συσκευασίες με τα ζώα. Μερικές εξ αυτών τις είχε και πάνω του και ειδικότερα στο παντελόνι του.

Το κόστος τους υπολογίζεται σε 739.000 δολάρια.

Εμφανιζόμενος στο δικαστήριο δήλωσε ένοχος για δύο κατηγορίες για λαθρεμπόριο και μία για παράνομη διακίνηση άγριων ζώων, σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα στο Λος Άντζελες.

Ο Perez, ο οποίος κυκλοφορούσε και με τ΄όνομα Julio Rodriguez, δρούσε μεταξύ Ιανουαρίου 2016 και Φεβρουαρίου 2022 και έκανε τις σχετικές συμφωνίες μέσω social media, όπως ενημέρωσαν οι διωκτικές Αρχές.

Jose Manuel Perez, 30, of Oxnard, pleaded guilty today to two counts of smuggling and one count of wildlife trafficking. In February 2022, Perez was arrested at the San Ysidro Port of Entry with 60 reptiles on his person and hidden in his clothing. Dec. 1 sentencing hearing set. pic.twitter.com/jfH2PYX66W