Ο έφηβος που έγινε γνωστός επειδή παρακολουθεί το ιδιωτικό αεροσκάφος του Έλον Μασκ, άρχισε να καταγράφει τις πτήσεις Ρώσων ολιγαρχών, μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Ο 19χρονος Τζακ Σουίνι από τη Φλόριντα άνοιξε νέους λογαριασμούς στο Twitter, μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Στον ένα, που έχει πάνω από 228.000 followers, γίνονται αναρτήσεις για τα ιδιωτικά τζετ και τα ελικόπτερα τουλάχιστον 21 Ρώσων δισεκατομμυριούχων.

Ο άλλος λογαριασμό- με πάνω από 40.000 ακολούθους- αφορά τα αεροπλάνα που χρησιμοποιεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Όμως ο 19χρονος προειδοποίησε για το @PutinJet: «Μην περιμένετε να είναι υπερβολικά ακριβές αυτό. Υπάρχουν δεκάδες ρωσικά VIP αεροπλάνα και η κάλυψη του ADS-B δεν είναι μεγάλη στη Ρωσία».

PSD073 Took off near Moscow, Moscow Oblast, RU. pic.twitter.com/FE7OazCA4P