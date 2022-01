Ο Τζακ Σουίνι, ένας 19χρονος από τη Φλόριντα, μπορεί να λέει ότι απέρριψε μια προσφορά του Έλον Μασκ. Γιατί τα 5.000 δολάρια που του έδινε- για να διαγράψει λογαριασμό στο Twitter ο οποίος παρακολουθεί το ιδιωτικό τζετ του δισεκατομμυριούχου- δεν ήταν αρκετά για τον έφηβο.

Ο λογαριασμός ElonJet έχει 207.000 followers και χρησιμοποιεί ένα bot που ανέπτυξε ο Σουίνι για να παρακολουθεί τις πτήσεις του αεροπλάνου του Μασκ. Στη συνέχεια κάνει αναρτήσεις πού και πότε απογειώνεται ή προσγειώνεται το αεροσκάφος και τη διάρκεια του κάθε ταξιδιού.

Ο πρωτοετής στο κολέγιο έχει αναπτύξει περίπου άλλους δέκα ανάλογους λογαριασμούς, που παρακολουθούν τις πτήσεις μεταξύ άλλων του Μπιλ Γκέιτς και του Τζεφ Μπέζος.

Took off from Hawthorne, California, US. pic.twitter.com/nH7RWF7S3G

Στις 30 Νοεμβρίου έλαβε το πρώτο απευθείας μήνυμα από τον Μασκ, σύμφωνα με το Protocol. «Μπορείς να το κατεβάσεις αυτό; Είναι κίνδυνος για την ασφάλεια», έγραψε στον Σουίνι ο δισεκατομμυριούχος. «Δεν μου αρέσει η ιδέα να με πυροβολήσει κάποιος τρελός», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Τελικά ο CEO της Tesla και της SpaceX πρόσφερε στον έφηβο 5.000 δολάρια, προκειμένου «τρελοί άνθρωποι» να μην παρακολουθούν τις πτήσεις του. Ο Σουίνι απάντησε ζητώντας 50.000 δολάρια, λέγοντας ότι θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα για τις σπουδές του και ίσως για ένα Tesla Model 3.

Η τελευταία ανταλλαγή μηνυμάτων έγινε στις 19 Ιανουαρίου, όταν ο Μασκ ανέφερε ότι δεν του φαινόταν σωστό «να πληρώσει για να κατέβει» ο λογαριασμός, σύμφωνα με το CNN.

«Επιλογές πέραν της αμοιβής, όπως μία πρακτική άσκηση, θα διευκόλυνε το κατέβασμα», αποκρίθηκε ο Σουίνι. Ο Μασκ δεν έχει απαντήσει ακόμη.

Ο 19χρονος λέει ότι είναι θαυμαστής της SpaceX από την πρώτη εκτόξευση του Falcon Heavy, το 2018. Ο πατέρας του δουλεύει για αεροπορική εταιρεία, κάτι που τροφοδότησε το ενδιαφέρον του για τον κλάδο.

«Τα 5.000 δολάρια δεν είναι αρκετά για το πόσα παίρνω από αυτό. Δεν αντικαθιστά τίποτα, όπως τον παράγοντα της ευχαρίστησης», δήλωσε ο Σουίνι.

Πάντως, ο 19χρονος πρόσφερε κάποιες τεχνικές συμβουλές στον Μασκ, λέγοντάς του για ένα πρόγραμμα αποκλεισμού που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να αντιμετωπίσει προγράμματα παρακολούθησης πτήσεων.

«Φαίνεται ότι έλαβε υπόψη αυτή τη συμβουλή», δήλωσε ο Σουίνι συμπληρώνοντας ότι φαίνεται πως ο Μασκ χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα αποκλεισμού. Όμως, ο 19χρονος λέει ότι ακόμη κι έτσι μπορεί να παρακολουθεί τις πτήσεις, απλά είναι «λίγο πιο περίπλοκο».

Took off from Hawthorne, Elon got PIA blocking program but already found the aircraft. pic.twitter.com/nOxNUxy5y5