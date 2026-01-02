Ο βιολονίστας Μπράιαν Κινγκ Τζόζεφ κατηγορεί τον Γουίλ Σμιθ για σεξουαλική παρενόχληση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο μουσικός προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνιας, στην κομητεία του Λος Άντζελες, την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, καταθέτοντας αγωγή κατά του 57χρονου πρωταγωνιστή των Bad Boys και της εταιρείας του, Treyball Studios Management, Inc.

Η αγωγή αναφέρει, ο Σμιθ «προχωρούσε σκόπιμα σε σταδιακή χειραγώγηση και προετοιμασία του κ. Τζόζεφ για περαιτέρω σεξουαλική εκμετάλλευση», αφότου τον προσκάλεσε να συμμετάσχει στην παγκόσμια περιοδεία του «Based on a True Story: 2025», τον Νοέμβριο του 2024.

Η αγωγή περιγράφει μια «τραυματική αλληλουχία γεγονότων» τον Μάρτιο του 2025, κατά τη διάρκεια της περιοδείας, όταν ο Τζόζεφ ισχυρίζεται ότι διαπίστωσε πως άγνωστο άτομο είχε εισέλθει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στο Λας Βέγκας, χωρίς εμφανή σημάδια παραβίασης.

Όπως αναφέρεται, εντόπισε στοιχεία που, κατά τον ίδιο, συνιστούσαν «σεξουαλική απειλή βίας»: ένα χειρόγραφο σημείωμα με το μήνυμα «Brian, I’ll be back… just us», με ζωγραφισμένη μια καρδιά και υπογραφή «Stone F», καθώς και υγρά μαντηλάκια, ένα μπουκάλι μπύρας, ένα κόκκινο σακίδιο, ένα μπουκάλι φαρμάκου για τον HIV με όνομα άλλου ατόμου, ένα σκουλαρίκι και έγγραφα εξόδου από νοσοκομείο που ανήκαν σε πρόσωπο άγνωστο στον Τζόζεφ.

Ο ενάγων υποστηρίζει ότι «φοβήθηκε πως ένα άγνωστο άτομο θα επέστρεφε σύντομα στο δωμάτιό του για να εμπλακεί σε σεξουαλικές πράξεις» μαζί του, όπως αναφέρεται στην αγωγή.

Η απάντηση του Γουίλ Σμιθ στην αγωγή

«Οι ισχυρισμοί του κ. Τζόζεφ που αφορούν τον πελάτη μου είναι ψευδείς, αβάσιμοι και απερίσκεπτοι. Διαψεύδονται κατηγορηματικά και θα χρησιμοποιήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους ισχυρισμούς και να διασφαλίσουμε ότι η αλήθεια θα αποκαλυφθεί», δήλωσε στο PEOPLE την 1η Ιανουαρίου ο δικηγόρος του Σμιθ, Άλεν Μπ. Γκρόντσκι.

Σύμφωνα με την αγωγή, ο Τζόζεφ ανέφερε το περιστατικό στο προσωπικό του ξενοδοχείου, σε γραμμή μη επείγουσας αστυνομικής βοήθειας και στην ομάδα διαχείρισης του Σμιθ. Όπως ισχυρίζεται, μέλος της διοίκησης της περιοδείας φέρεται να τον «εξευτέλισε» και να του ανακοίνωσε την απόλυσή του. Σύμφωνα πάντα με το δικόγραφο, στη θέση του προσλήφθηκε άλλος βιολονίστας για να καλύψει τον ίδιο ρόλο στην περιοδεία.

Το περιστατικό, κατά τον ενάγοντα, του προκάλεσε «σοβαρή ψυχική οδύνη, οικονομική ζημία, βλάβη στη φήμη του και άλλες απώλειες», συμπεριλαμβανομένης «διαταραχής μετατραυματικού στρες (PTSD) και άλλων ψυχικών ασθενειών ως αποτέλεσμα της απόλυσης».

Ο Τζόζεφ, γεννημένος στην Ουάσινγκτον D.C., είχε συμμετάσχει το 2018 στο America’s Got Talent (σεζόν 13), όπου κατέλαβε μία από τις τρεις πρώτες θέσεις. Τον Δεκέμβριο του 2024 είχε αναρτήσει βίντεο στο Instagram, όπου έπαιζε βιολί στη σκηνή, αναφέροντας στη λεζάντα ότι ήταν η πρώτη βραδιά της περιοδείας του με τον Σμιθ.

Η νέα αυτή αγωγή έρχεται μετά από μήνυση ύψους 3 εκατ. δολαρίων που κατατέθηκε την 1η Δεκεμβρίου από πρώην συνεργάτη, τον Μπιλάαλ Σαλάαμ (γνωστό και ως Brother Bilaal), κατά της συζύγου του Σμιθ, Τζάντα Πίνκετ Σμιθ, με την κατηγορία ότι τον απείλησε.