Ζοχράν Μαμντάνι: «Να δείξουμε στον κόσμο ότι η Αριστερά μπορεί να κυβερνήσει»

Λίγο μετά την ορκωμοσία του ως ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Ζοχράν Μαμντάνι, δεσμεύθηκε να «δώσει το παράδειγμα στον κόσμο» δείχνοντας ότι «η Αριστερά μπορεί να κυβερνήσει».

«Πολλοί θα μας παρατηρούν. Θέλουν να μάθουν αν η Αριστερά μπορεί να κυβερνήσει (...) Θέλουν να μάθουν αν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν μπορούν να επιλυθούν. Έτσι, ενωμένοι, με κινητήριο δύναμη την αποφασιστικότητά μας, θα κάνουμε αυτό που κάνουν καλύτερα οι Νεοϋορκέζοι: θα δώσουμε το παράδειγμα στον κόσμο», είπε ο 34χρονος δήμαρχος.

Ενώπιον χιλιάδων που συγκεντρώθηκαν μέσα στο κρύο, έξω από το Δημαρχείο στο Μανχάταν, ο νέος Μαμντάνι, μέλος του μικρού κόμματος Δημοκρατικών Σοσιαλιστών της Αμερικής (DSA), έδωσε την υπόσχεση, ότι δεν θα αθετήσει τις προεκλογικές του δεσμεύσεις, οι οποίες εστίασαν κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, στην αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ζωής.

Όπως δήλωσε: «Από σήμερα και στο εξής, θα κυβερνάμε με ευρύτητα και τόλμη. Μπορεί να μην τα καταφέρνουμε πάντα, αλλά δεν μπορούμε ποτέ να κατηγορηθούμε ότι μας λείπει το θάρρος ή ότι δεν προσπαθούμε».

Ο Ζοχράν Μαμντάνι θα φορολογήσει τους εκατομμυριούχους παρά τις αντιδράσεις

Ο Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος ορκίστηκε δήμαρχος της Νέας Υόρκης την Πρωτοχρονιά, αναμένεται να προχωρήσει σε αύξηση φόρων για τους εκατομμυριούχους, απορρίπτοντας τις προειδοποιήσεις ότι η πολιτική του θα οδηγήσει σε φυγή πλούσιων κατοίκων από την αμερικάνικη μητρόπολη. Ο 34χρονος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, αυτοπροσδιοριζόμενος ως δημοκρατικός σοσιαλιστής, εξελέγη σε κλίμα έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας για το εκρηκτικό κόστος ζωής στο «Μεγάλο Μήλο», υποσχόμενος μια ατζέντα που βάζει στο επίκεντρο την προσιτή στέγη, τις δημόσιες μεταφορές και τη φροντίδα παιδιών.

