ΥΠΕΞ για το «Πίρι Ρέις»: «Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά – Θα διασφαλίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα»

Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά την πορεία του τουρκικού ωκεανογραφικού «Πίρι Ρέις», παραμένοντας σε ετοιμότητα και διαμηνύοντας πως σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, δήλωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού.

Η κ. Ζωχιού, κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων, σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει εκδώσει anti-Navtex, όπως προβλέπεται, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κίνηση του «Πίρι Ρέις». Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον γιο του στρατάρχη Χαφτάρ, στην οποία συμφωνήθηκε συνεργασία σε εμπόριο, ενέργεια και μεταφορές. Στο πλαίσιο αυτό, μέσα στο φθινόπωρο θα πραγματοποιηθεί επιχειρηματική αποστολή στη Λιβύη, ενώ θα συνεχιστεί και η εκπαίδευση στελεχών της ακτοφυλακής για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών.

Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε τη θέση της Αθήνας για το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο, τονίζοντας ότι Τουρκία και Λιβύη δεν έχουν θαλάσσια σύνορα και ότι αγνοείται η ύπαρξη των ελληνικών νησιών. Επιπλέον, η κ. Ζωχιού στάθηκε στη γεωπολιτική σημασία της συμμετοχής της Chevron στον διαγωνισμό για τα ενεργειακά οικόπεδα, υπογραμμίζοντας ότι βρίσκονται σε περιοχές ελληνικής αποκλειστικής δικαιοδοσίας.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου η χώρα συμμετέχει ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Θα λάβει μέρος σε συνεδριάσεις για τη Μέση Ανατολή, θα προεδρεύσει στην υπουργική σύνοδο του Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών, ενώ θα έχει σειρά διμερών επαφών με ομολόγους από την Αίγυπτο, την Αλγερία, το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν τρεις τριμερείς συναντήσεις (Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος, Ελλάδα-Κύπρος-Ιορδανία, Ελλάδα-Κύπρος-Συρία) και θα υπάρξει παρέμβαση στη διάσκεψη για τη «Λύση των Δύο Κρατών», που διοργανώνουν Γαλλία και Σαουδική Αραβία.

Η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, βρίσκεται ήδη στις ΗΠΑ, με στόχο την προετοιμασία του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ και συναντήσεις με μέλη του Κογκρέσου.