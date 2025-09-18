«Κλείδωσε» η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν την Τρίτη

«Κλείδωσε» η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Τούρκος πρόεδρος, αναμένεται να πραγματοποιήσουν συνάντηση στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, πιθανότατα το μεσημέρι της Τρίτης (ώρα Νέας Υόρκης- βράδυ ώρα Ελλάδας).

Το μεσημέρι της Δευτέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η ομιλία του πρωθυπουργού είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει ποτέ θέματα κυριαρχίας με την Τουρκία»

Στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1 το βράδυ της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου, δήλωσε πρόθυμος να συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο.

«Υπάρχει πρόθεση και από τα δύο μέρη να βρεθεί χρόνος και πιστεύω ότι από τη στιγμή που υπάρχει διάθεση να βρεθεί χρόνος, παρότι θα συμπέσουμε για λίγο, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε τον χρόνο για να κάνουμε τη συνάντηση…», είπε συγκεκριμένα.

Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις με την Τουρκία, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει ποτέ θέματα κυριαρχίας με την Τουρκία», ωστόσο ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να συζητά με τον Ερντογάν.