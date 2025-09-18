ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική

«Κλείδωσε» η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν την Τρίτη

Ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Τούρκος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθούν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
«Κλείδωσε» η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν την Τρίτη Facebook Twitter
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ, τον Σεπτέμβριο του 2024 / Φωτ.: Eurokinissi
0

«Κλείδωσε» η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Τούρκος πρόεδρος, αναμένεται να πραγματοποιήσουν συνάντηση στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, πιθανότατα το μεσημέρι της Τρίτης (ώρα Νέας Υόρκης- βράδυ ώρα Ελλάδας).

Το μεσημέρι της Δευτέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η ομιλία του πρωθυπουργού είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει ποτέ θέματα κυριαρχίας με την Τουρκία»

Στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1 το βράδυ της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου, δήλωσε πρόθυμος να συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο. 

 «Υπάρχει πρόθεση και από τα δύο μέρη να βρεθεί χρόνος και πιστεύω ότι από τη στιγμή που υπάρχει διάθεση να βρεθεί χρόνος, παρότι θα συμπέσουμε για λίγο, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε τον χρόνο για να κάνουμε τη συνάντηση…», είπε συγκεκριμένα.

Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις με την Τουρκία, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει ποτέ θέματα κυριαρχίας με την Τουρκία», ωστόσο ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να συζητά με τον Ερντογάν.

 
 
Πολιτική

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μαρινάκης για Λοβέρδο: «Τόσο κακό είναι που ένας άνθρωπος έχει απογοητευτεί από το πώς εξελίχθηκε το κόμμα του;»

Πολιτική / Μαρινάκης για Λοβέρδο: «Τόσο κακό είναι που ένας άνθρωπος έχει απογοητευτεί από το κόμμα του;»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε «δικαίωση» την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία - «Φεύγουν από αλλού ο ένας μετά τον άλλον και έρχονται στη ΝΔ»
LIFO NEWSROOM
Ο Πλεύρης υπογράφει εγκύκλιο και καταργεί τον όρο «παράτυπη μετανάστευση» – Αντικαθίσταται με το «παράνομη»

Πολιτική / Ο Πλεύρης υπογράφει εγκύκλιο και καταργεί τον όρο «παράτυπη μετανάστευση» – Αντικαθίσταται με το «παράνομη»

Η εγκύκλιος δίνει κατεύθυνση για την εφαρμογή του άρθρου, που προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών για όσους παραμένουν παράνομα στη χώρα
LIFO NEWSROOM
Ντέμης Χασάμπης σε Μητσοτάκη: «Η Ελλάδα μπορεί να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της τεχνητής νοημοσύνης»

Πολιτική / Ντέμης Χασάμπης σε Μητσοτάκη: «Η Ελλάδα μπορεί να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της τεχνητής νοημοσύνης»

Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Google DeepMind, Ντέμη Χασάμπη, και στελέχη της Google στο Μέγαρο Μαξίμου
LIFO NEWSROOM
Συνάντηση Μητσοτάκη – Μπέργκαμ: Μήνυμα «συνεργασίας» για το αμερικανικό LNG

Πολιτική / Συνάντηση Μητσοτάκη – Μπέργκαμ: Μήνυμα «συνεργασίας» για το αμερικανικό LNG

Ενίσχυση ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στην ενέργεια – Στο τραπέζι LNG, διασυνδέσεις (Great Sea Interconnector, GREGY), ρόλος της ελληνικής ναυτιλίας και ο άξονας Αλεξανδρούπολη–Οδησσός.
LIFO NEWSROOM
Κασσελάκης για Τσίπρα: «Όλο αυτό το πράγμα είναι μια γελοιότητα»

Πολιτική / Κασσελάκης για Τσίπρα: «Όλο αυτό το πράγμα είναι μια γελοιότητα»

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας σχολίασε την πρόσφατη ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, χαρακτηρίζοντάς την «χωρίς δυναμική» και ξεκαθάρισε πως δεν θα συνεργαστεί μαζί του, στην περίπτωση δημιουργίας νέου κόμματος
LIFO NEWSROOM
 
 