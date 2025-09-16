Eurovision: Η Γερμανία δείχνει να υποστηρίζει τη συμμετοχή του Ισραήλ

Η συμμετοχή του Ισραήλ στην Eurovision είναι ανοικτή πληγή για την EBU, που είναι χωρισμένη σε δύο στρατόπεδα, καθώς χώρες όπως η Ισπανία, Ισλανδία και η Ολλανδία «απειλούν» με αποχώρηση από τον διαγωνισμό.

Ο Südwestrundfunk (SWR), ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας που είναι πλέον υπεύθυνος για τη συμμετοχή της Γερμανίας στην Eurovision εντός της Ένωσης Δημοσίων Ραδιοτηλεοπτικών Φορέων της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (ARD), αναφέρει, ότι ο διαγωνισμός τραγουδιού «διοργανώνεται από δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και όχι από κυβερνήσεις», σε μια έμμεση αλλά σαφή ένδειξη της υποστήριξης του για τη συμμετοχή του Ισραήλ στην Eurovision 2026.

Η EBU ξεκίνησε αυτή τη διαβούλευση, την ώρα που η λίστα των χωρών οι οποίες ζητούν τον αποκλεισμό του Ισραήλ όλο και μεγαλώνει. Έχει επίσης παραχωρήσει στα μέλη της, το δικαίωμα να αποσυρθούν από τον διαγωνισμό χωρίς χρέωση μέχρι και λίγο μετά τη συνεδρίασή της τον Δεκέμβριο, όταν θα ληφθεί η τελική απόφαση για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Στην πρόσφατη δήλωσή της, η ARD σημείωσε:

«Η Eurovision είναι ένα μουσικό γεγονός που ενώνει τους ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν εδώ και δεκαετίες, μέσω της πολυμορφίας, του σεβασμού, ανεξάρτητα από την καταγωγή, τη θρησκεία ή την κοσμοθεωρία. Πρόκειται για έναν διαγωνισμό που διοργανώνεται από τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς της EBU και όχι από τις κυβερνήσεις. Ως μέλος της EBU, η ARD υποστηρίζει τη διαδικασία διαβούλευσης και τις αποφάσεις της EBU, με στόχο μια βιώσιμη και καλά τεκμηριωμένη συμφωνία που συνάδει με τις αξίες της».

Με βάση αυτή την τοποθέτηση, η Γερμανία δεν φαίνεται να αντιτίθεται στη συμμετοχή του Ισραήλ. Ωστόσο, παραμένει ασαφές πώς θα αντιδράσει η χώρα εάν η EBU αποφασίσει τελικά τον αποκλεισμό του Ισραήλ.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και διπλωματικές εντάσεις λόγω του πολέμου στη Γάζα και της στάσης της διεθνούς κοινότητας απέναντι στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του. Πολλές χώρες και καλλιτέχνες έχουν ζητήσει τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τον διαγωνισμό, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία του δίνει νομιμοποίηση σε μια χώρα που κατηγορείται για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παράλληλα, υπήρξαν εκστρατείες μποϊκοτάζ, μαζικές διαμαρτυρίες έξω από τους χώρους διεξαγωγής και έντονη αντιπαράθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που μετατρέπει τη Eurovision από μια γιορτή μουσικής σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Με πληροφορίες από Eurovisionfun

