ΔΙΕΘΝΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΡΑ

Διεθνή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να επιβάλλει δασμούς σε ισραηλινά προϊόντα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να παγώσει ορισμένα προνόμια που έχει το Ισραήλ στο εμπόριο με την Ευρώπη βάσει ειδικής συμφωνίας που έχουν υπογράψει, όπως αποκάλυψε η Κάγια Κάλας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Κάγια Κάλας: Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να επιβάλλει δασμούς σε ισραηλινά προϊόντα Facebook Twitter
Η Κάγια Κάλας/Φωτογραφία: X
0

Σε συνέντευξή της στο Euronews, η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, επιβεβαίωσε τη στρατηγική να ανασταλούν οι διατάξεις εμπορίου στη Συμφωνία Σύνδεσης Ισραήλ-ΕΕ.

Το εμπόριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ισραήλ ανήλθε σε 42,6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024, και η προνομιακή μεταχείριση αφορά περίπου το 37% αυτού του ποσού, επιβεβαίωσε η Κάλας.

«Άρα είναι ένα σημαντικό ποσό, και όταν πρόκειται για την προνομιακή μεταχείριση, το 37% αυτού του εμπορίου απολαμβάνει πραγματικά αυτήν την προνομιακή μεταχείριση», είπε η Κάλας στο Euronews.

«Οπότε σίγουρα αυτό το βήμα θα έχει υψηλό κόστος για το Ισραήλ», δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε πρώτη την πρόθεση να στοχεύσουν το ισραηλινό εμπόριο με την ΕΕ στην ομιλία της για την Κατάσταση της ΕΕ την περασμένη εβδομάδα. Η Επιτροπή αναμένεται να συμφωνήσει επίσημα στις προτάσεις την Τετάρτη.

Το θέμα πρέπει να εγκριθεί από την πλειοψηφία των κρατών-μελών με ειδική πλειοψηφία, πράγμα που σημαίνει ότι τουλάχιστον μία από τις μεγαλύτερες χώρες – η Γερμανία ή η Ιταλία – θα πρέπει να υποστηρίξει την πρόταση για να επιτευχθεί η επιτυχία.

Μέχρι στιγμής, και οι δύο χώρες έχουν μπλοκάρει όλες τις προτάσεις σε επίπεδο ΕΕ που στοχεύουν να πιέσουν το Ισραήλ να αλλάξει πορεία στον πόλεμο.

Η Κάλας δήλωσε ότι εάν οι χώρες που μπλοκάρουν την πρόοδο των μέτρων διαφωνούν με το σχέδιο που βρίσκεται στο τραπέζι, θα πρέπει να προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις, ειδικά αν αναγνωρίζουν ότι η κατάσταση στη Γάζα είναι «ανυπόφορη».

«Η ερώτηση που θέσατε είναι πολύ σωστή. Θα περάσει στο (Ευρωπαϊκό) Συμβούλιο;» είπε η Κάλας.

«Είχαμε πολύ εντατικές συζητήσεις στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για αυτό», είπε η Κάλας για το μπλοκάρισμα σε επίπεδο ΕΕ.

«Η ερώτησή μου προς όλους τους συνομιλητές, γιατί δεν είναι μόνο η Γερμανία, ήταν ότι αν συμφωνείτε με τη διάγνωση ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή, η κατάσταση είναι καταστροφική και ανυπόφορη, τότε η ερώτηση είναι, τι κάνουμε γι' αυτό;»

«Αν δεν υποστηρίζετε αυτά τα μέτρα, τότε ποια μέτρα μπορείτε να υποστηρίξετε; Φέρτε εναλλακτικές λύσεις», κατέληξε η Κάλας.

Με πληροφορίες από euronews.com

Διεθνή

Tags

0

ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Στο στόχαστρο των ΗΠΑ ο Πειραιάς: Εκστρατεία ενάντια στην κυριαρχία της Κίνας στα λιμάνια παγκοσμίως

Διεθνή / Στο «στόχαστρο» των ΗΠΑ ο Πειραιάς: Εκστρατεία ενάντια στην κυριαρχία της Κίνας στα λιμάνια παγκοσμίως

Οι ΗΠΑ βάζουν στο στόχαστρο την κινεζική παρουσία στον Πειραιά, με σχέδιο περιορισμού της COSCO και ανάκτησης του γεωπολιτικού ελέγχου του μεγαλύτερου λιμανιού της Ελλάδας
LIFO NEWSROOM
Νετανιάχου: Πρέπει να κάνουμε το Ισραήλ «υπερ-Σπάρτη»

Διεθνή / Νετανιάχου: Πρέπει να κάνουμε το Ισραήλ «υπερ-Σπάρτη» - Τι σημαίνει αυτό

Σε ομιλία του ο Νετανιάχου προειδοποίησε ότι η χώρα θα πρέπει να γίνει μια «υπερ-Σπάρτη», προδιαγράφοντας το ενδεχόμενο ενός στρατιωτικοποιημένου, αυτοδύναμου μέλλοντος, με λιγότερες εμπορικές συναλλαγές με τον υπόλοιπο κόσμο
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ καταθέτει αγωγή 15 δισ. δολαρίων κατά των New York Times

Διεθνή / Ο Τραμπ καταθέτει αγωγή 15 δισ. δολαρίων κατά των New York Times

Ο πρόεδρος κατηγόρησε την εφημερίδα ότι λειτουργεί ως «εικονικό φερέφωνο της ριζοσπαστικής αριστεράς και του Δημοκρατικού Κόμματος», επικαλούμενος μεταξύ άλλων την υποστήριξή της προς την Κάμαλα Χάρις στις εκλογές του 2024
LIFO NEWSROOM
Κάιρο: Το αεροδρόμιο Sphinx έτοιμο για την ιστορική πρεμιέρα του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου

Διεθνή / Κάιρο: Το αεροδρόμιο Sphinx έτοιμο για την ιστορική πρεμιέρα του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου

Το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο (GEM), που ανοίγει επίσημα τις πύλες του την 1η Νοεμβρίου 2025, αποτελεί το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο στον κόσμο αφιερωμένο σε έναν πολιτισμό
LIFO NEWSROOM
«Tinder Swindler»: Συνελήφθη στη Γεωργία ο διαβόητος «απατεώνας του Tinder»

Διεθνή / «Tinder Swindler»: Συνελήφθη στη Γεωργία ο διαβόητος «απατεώνας του Tinder»

Το πραγματικό του όνομα είναι Σιμόν Γεχούντα Χαγιούτ, και φέρεται να εξαπάτησε γυναίκες σε διάφορες χώρες, παρουσιάζοντας ψευδώς τον εαυτό του ως γιο του δισεκατομμυριούχου «βασιλιά των διαμαντιών» Λεβ Λεβίεφ
LIFO NEWSROOM
«Σταματήστε να κολυμπάτε στα κανάλια μας!» – Η Βενετία κηρύσσει πόλεμο στους απείθαρχους τουρίστες

Διεθνή / «Σταματήστε να κολυμπάτε στα κανάλια μας!» – Η Βενετία κηρύσσει πόλεμο στους απείθαρχους τουρίστες

Στο απροχώρητο φαίνεται πως έχει φτάσει η κατάσταση με τους τουρίστες στη Βενετία, με τους ντόπιους να δηλώνουν πως αντιμετωπίζουν την πόλη με ασέβεια και ζητούν αυστηρότερα μέτρα
LIFO NEWSROOM
Νέο Αμερικανικό πλήγμα σε διεθνή ύδατα με 3 νεκρούς - «Χτυπήσαμε ναρκοτρομοκράτες» λέει ο Τραμπ 

Διεθνή / Νέο Αμερικανικό πλήγμα σε διεθνή ύδατα με 3 νεκρούς - «Χτυπήσαμε ναρκοτρομοκράτες» λέει ο Τραμπ 

Το πλήγμα ήρθε λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά από άλλη επιχείρηση των ΗΠΑ, στην οποία σκοτώθηκαν 11 άτομα που η Ουάσινγκτον συνδέει με τη συμμορία Tren de Aragua από τη Βενεζουέλα
LIFO NEWSROOM
 
 