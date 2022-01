Η Μέριλιν Μπέργκμαν, η βραβευμένη με Όσκαρ στιχουργός η οποία μαζί με τον σύζυγό της έγραψαν το θρυλικό The Way We Were και εκατοντάδες άλλα τραγούδια, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 93 χρόνων.

Πέθανε στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, έχοντας στο πλευρό της τον 96χρονο σύζυγό της Άλαν και την κόρη τους, σύμφωνα με τον ατζέντη της.



Το στιχουργικό δίδυμο που συνεργάστηκε για πληθώρα θεατρικών και κινημαογραφικών έργων, ήταν γνωστό για την «εξειδίκευσή» του στις μπαλάντες.



Έγραψαν στίχους που έγιναν εμπορικές επιτυχίες με τις φωνές, μεταξύ άλλων, της Μπάρμπρα Στρέιζαντ, του Φρεντ Αστέρ και του Φρανκ Σινάτρα.



Ο θάνατός της συνδέεται με αναπνευστική ανεπάρκεια, αλλά όχι εξαιτίας της Covid-19.

Οι Μπέργκμανς είχαν προταθεί για 16 Όσκαρ, κερδίζοντας τρία από αυτά - για το The Way We Were (που ακούστηκε στην ομότιτλη ταινία του 1973 με την Μπάρμπρα Στρέιζαντ και τον Ρόμπερτ Ρέντοφρορντ), το Windmills of Your Mind από την ταινία Υπόθεση Τόμας Κράουν τού 1968 και για τα κομμάτια του Yentl τού 1983.



Οι δύο τους είχαν κερδίσει πλήθος Grammy και Emmy και είχαν περιληφθεί στους στιχουργούς του Hall of Fame το 1980.

Η Μπέργκμαν άφησε το σημάδι της στη βιομηχανία του μουσικού θεάματος και το 1985 έγινε η πρώτη γυναίκα που εξελέγη πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος στην Αμερικανική Εταιρεία Συνθετών, Συγγραφέων και Εκδοτών (ASCAP).

Γεννημένη στο Μπρούκλιν τον Νοέμβριο του 1928, σπούδασε μουσική σε μικρή ηλικία. Ενώ ήταν ακόμα στο Γυμνάσιο έπαιζε πιάνο για τον Μπομπ Ράσελ που την ενθάρρυνε να γίνει επαγγελματίας στιχουργός.

