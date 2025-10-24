ΔΙΕΘΝΗ
Μελόνι: «Η Ιταλία έτοιμη να υποστηρίξει» τις κυρώσεις της ΕΕ κατά του Ισραήλ για την επέκταση οικισμών

Χαρακτήρισε επίσης, «απαράδεκτες τις βίαιες δηλώσεις» ορισμένων Ισραηλινών αξιωματούχων - Τι είπε για την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από την Ιταλία

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επανέλαβε την Τετάρτη (22/10) ότι η Ιταλία είναι έτοιμη να υποστηρίξει τις κυρώσεις της ΕΕ κατά του Ισραήλ και του σχεδίου του για επέκταση οικισμών.

«Έχουμε καταδικάσει τα ισραηλινά σχέδια επέκτασης οικισμών και θεωρούμε απαράδεκτες τις βίαιες δηλώσεις ορισμένων Ισραηλινών αξιωματούχων. Γι' αυτό είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε μεμονωμένα ευρωπαϊκά περιοριστικά μέτρα εναντίον τους», δήλωσε η Μελόνι στη Γερουσία πριν τη χθεσινή σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Χαρακτήρισε το σχέδιο 20 σημείων που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και υπεγράφη στο Σαρμ ελ Σέιχ ως μια «εξαιρετικά θετική και συγκεκριμένη εξέλιξη».

«Είμαστε βαθιά ευγνώμονες σε όλους τους μεσολαβητές για τις διπλωματικές προσπάθειες που κατέστησαν δυνατό αυτό το σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Αναφέρομαι στις κυβερνήσεις της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας, αλλά αναφέρομαι πάνω απ' όλα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αφιερώσει εξαιρετική ενέργεια για να επιτύχει αυτό που αποτελεί την αναμφισβήτητη επιτυχία του», σημείωσε η Μελόνι.

Η Μελόνι δήλωσε ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει τώρα μια «αξιόπιστη προοπτική» για διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή, αλλά προειδοποίησε ότι παραμένει «εύθραυστη».

Επικαλούμενη την «παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς», η Μελόνι δήλωσε ότι η Ιταλία δεν συμφωνεί με τα αντίποινα του Ισραήλ, αλλά τόνισε ότι η Χαμάς δεν πρέπει να έχει κανένα ρόλο στη μεταβατική διακυβέρνηση ή στο μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος, υπογραμμίζοντας ότι αυτές είναι επίσης, οι «απαραίτητες προϋποθέσεις» για την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από την Ιταλία.

Αναμένεται συνάντηση Μελόνι - Αμπάς

Υπενθυμίζοντας ότι η Ιταλία έστειλε πάνω από 2.000 τόνους αλεύρι και πάνω από 200 τόνους άλλης βοήθειας στη Γάζα στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής επιχείρησης «Τρόφιμα για τη Γάζα», δεσμεύτηκε να συνεχίσει την ανθρωπιστική υποστήριξη.

Η Μελόνι εξέφρασε επίσης, την ετοιμότητά της να παράσχει κάθε απαραίτητη υποστήριξη στην Παλαιστινιακή Εθνική Αρχή, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης της ηγεσίας της, «ώστε να μπορέσει σύντομα να αναλάβει πλήρεις ευθύνες διακυβέρνησης».

«Είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε τους καραμπινιέρους μας, οι οποίοι βρίσκονται στην Ιεριχώ εδώ και χρόνια, στην εκπαίδευση της παλαιστινιακής αστυνομίας και στην αποστολή της ΕΕ στη Ράφα, τον αριθμό της οποίας είμαστε έτοιμοι να αυξήσουμε. Θα το επαναλάβω αυτό αυτοπροσώπως στον πρόεδρο Αμπάς, με τον οποίο έχω συμφωνήσει να συναντηθώ στη Ρώμη στις αρχές Νοεμβρίου», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από TRT World και Anadolu

