Για συνενοχή στη γενοκτονία στη Γάζα κατηγορείται η Μελόνι - «Δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο στην ιστορία»

Για συνενοχή στη γενοκτονία στη Γάζα κατηγορείται, όπως αποκάλυψε η ίδια, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε σήμερα Τρίτη, 7 Οκτωβρίου, ότι εκείνη και δύο από τους υπουργούς της έχουν δεχθεί καταγγελία στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για φερόμενη συνενοχή στη γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση Rai, η Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι η καταγγελία αφορά επίσης, τον υπουργό Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο και τον υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι και «νομίζω» επίσης, τον Ρομπέρτο ​​Τσινγκολάνι, επικεφαλής της αμυντικής βιομηχανίας κρατικών συμφερόντων «Leonardο».

«Έγινε καταγγελία σε βάρος μου, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με την κατηγορία της συνενοχής σε γενοκτονία», δήλωσε απόψε σε εκπομπή της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai, η Τζόρτζια Μελόνι.

«Η Ιταλία έχει την αυστηρότερη θέση, εντός της ΕΕ, σε ό,τι αφορά την πώληση όπλων στο Ισραήλ. Θεωρώ οτι δεν υπάρχει καμία άλλη παρόμοια περίπτωση σε ολόκληρο τον κόσμο και στην ιστορία», τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Γενοκτονία στη Γάζα: Eντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ

Υπενθυμίζεται πως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδόσει εντάλματα σύλληψης για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και τον πρώην υπουργό Άμυνας, Γιοάβ Γκάλαντ, από το 2024.

Τα εντάλματα αφορούν φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που σχετίζονται με τον πόλεμο στη Γάζα που εξαπέλυσε το Ισραήλ μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Ένταλμα εκδόθηκε και για τη σύλληψη του ηγέτη της Χαμάς, Μοχάμεντ Ντιάμπ Ιμπραήμ αλ Μάσρι, γνωστός και ως Μοχάμεντ Ντέιφ, που ήταν ο εγκέφαλος πίσω από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου κατά του Ισραήλ.

Το Δικαστήριο διευκρινίζει ότι η αποδοχή της αρμοδιότητας του διεθνούς δικαστικού οργάνου από το Ισραήλ δεν είναι απαραίτητη.

«Το Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης κατά δύο ιδιωτών, του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Γιόαβ Γκάλαντ, για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου τα οποία διαπράχθηκαν τουλάχιστον από τις 8 Οκτωβρίου 2023 μέχρι τουλάχιστον τις 20 Μαΐου 2024, ημερομηνία κατά την οποία η κατηγορούσα αρχή κατέθεσε τα αιτήματα για την έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

