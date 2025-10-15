ΔΙΕΘΝΗ
Θύελλα αντιδράσεων στην Ιταλία για τη δήλωση υπουργού σχετικά με το Άουσβιτς

Η τοποθέτησή της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, οργανώσεις της εβραϊκής κοινότητας και επιζώντες του Ολοκαυτώματος, που έκαναν λόγο για «προσβολή της ιστορικής μνήμης»

Θύελλα αντιδράσεων στην Ιταλία για τη δήλωση υπουργού σχετικά με το Άουσβιτς
Σάλο έχει προκαλέσει στην Ιταλία η δήλωση της υφυπουργού Οικογένειας, Εουτζένια Ροτσέλα, η οποία αμφισβήτησε τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι σχολικές επισκέψεις μνήμης στο Άουσβιτς, χαρακτηρίζοντάς τες «εκδρομές» που —όπως είπε— χρησιμοποιήθηκαν για να παρουσιαστεί ο αντισημιτισμός ως αποκλειστικά φασιστικό φαινόμενο.

Η τοποθέτησή της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, οργανώσεις της εβραϊκής κοινότητας και επιζώντες του Ολοκαυτώματος, που έκαναν λόγο για «προσβολή της ιστορικής μνήμης». Η επικεφαλής των Δημοκρατικών, Έλι Σλάιν, κάλεσε την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να αποστασιοποιηθεί άμεσα από τις δηλώσεις της υφυπουργού, υπογραμμίζοντας ότι «ο σεβασμός στα θύματα του Ολοκαυτώματος δεν είναι θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης».

Από την πλευρά της, η ισόβια γερουσιάστρια και επιζώσα του Άουσβιτς, Λιλιάνα Σέγκρε, δήλωσε πως «είναι αδιανόητο μια εκπρόσωπος της κυβέρνησης να χαρακτηρίζει τις επισκέψεις μνήμης ως απλές εκδρομές», τονίζοντας ότι πρόκειται για θεμελιώδη εμπειρία ιστορικής εκπαίδευσης και ενσυναίσθησης.

Η Ροτσέλα, απαντώντας στις επικρίσεις, έκανε λόγο για «παρερμηνεία των δηλώσεών» της και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πολιτική εκμετάλλευση του ζητήματος. Ωστόσο, η δήλωσή της άνοιξε μια ευρύτερη συζήτηση στην Ιταλία για το πώς η μνήμη του Ολοκαυτώματος παρουσιάζεται στις νεότερες γενιές — και πόσο εύθραυστη μπορεί να γίνει όταν μπαίνει στο στόχαστρο πολιτικών σκοπιμοτήτων.

