«Μεγάλος Αδελφός» στη Νέα Ορλεάνη: AI σκανάρει πρόσωπα και στέλνει ειδοποιήσεις στην αστυνομία

Η αστυνομία της Νέας Ορλεάνης φέρεται να χρησιμοποιεί κρυφά τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου για την παρακολούθηση πολιτών, σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας Washington Post, προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες για πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας και των πολιτικών ελευθεριών.

Αν και η χρήση παρόμοιων τεχνολογιών έχει αυξηθεί σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ, η περίπτωση της Νέας Ορλεάνης φαίνεται να ξεπερνά τα όρια. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι αρχές ενδέχεται να έχουν παραβεί τον τοπικό κανονισμό που είχε τεθεί για να αποτραπούν οι εσφαλμένες συλλήψεις και να προστατευθούν τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών.

Το σύστημα αναπτύχθηκε από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Project NOLA, ο οποίος διαχειρίζεται ιδιωτικό δίκτυο με περισσότερες από 200 κάμερες αναγνώρισης προσώπου. Όταν το λογισμικό εντοπίζει έναν πιθανό ύποπτο, στέλνει αυτόματα ειδοποίηση στις κινητές συσκευές των αστυνομικών μέσω ειδικής εφαρμογής.

Ο ιδρυτής του Project NOLA, ο πρώην αστυνομικός Μπράιαν Λαγκάρντ, είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι στόχος του ήταν να βοηθήσει τις αρχές να παρακολουθούν πιο στενά «περιοχές με υψηλή εγκληματικότητα».

