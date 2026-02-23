ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Μεγάλο πανό με τον Τραμπ αναρτήθηκε στην πρόσοψη του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Το πανό στο υπουργείο Δικαιοσύνης εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια προβολής της παρουσίας του Τραμπ σε ομοσπονδιακά κτίρια στην Ουάσινγκτον

The LiFO team
The LiFO team
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΠΑΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΗΠΑ Facebook Twitter
Φωτ: Getty Images
0

Μεγάλο πανό με το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ και το σύνθημα «MAKE AMERICA SAFE AGAIN» τοποθετήθηκε στην πρόσοψη του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον. Το πανό μπήκε την Πέμπτη στο κεντρικό κτίριο του υπουργείου και παραπέμπει σε φράση που χρησιμοποιεί συχνά ο Αμερικανός πρόεδρος και επαναλαμβάνει η γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι.

Η κίνηση προκάλεσε αντιδράσεις, με επικριτές του Τραμπ να υποστηρίζουν ότι επιχειρεί να μετατρέψει το υπουργείο Δικαιοσύνης, έναν θεσμό που παραδοσιακά λειτουργεί ανεξάρτητα από τον Λευκό Οίκο, σε μηχανισμό που θα υπηρετεί τις πολιτικές του στοχεύσεις. Το υπουργείο απορρίπτει τις αιτιάσεις.

Ο Ρεπουμπλικανός σχολιαστής και επικριτής του Τραμπ Γουίλιαμ Κρίστολ σχολίασε αιχμηρά την εικόνα με ανάρτησή του. «Ντροπή, αλλά κατά κάποιον τρόπο χρήσιμο», έγραψε. «Κανείς δεν θα πρέπει πλέον να προσποιείται ότι έχουμε υπουργείο Δικαιοσύνης. Έχουμε υπουργείο Τραμπ».

Το υπουργείο δέχεται κριτική για σειρά χειρισμών. Μεταξύ άλλων, επικριτές του Τραμπ υποστηρίζουν ότι προχωρά σε διώξεις εναντίον προσώπων που θεωρεί πολιτικούς αντιπάλους, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και ο χειρισμός αρχείων που συνδέονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Παράλληλα, έχει δεχθεί επικρίσεις για την αντίδρασή του σε περιστατικά στη Μινεσότα, όπου ομοσπονδιακοί πράκτορες Μετανάστευσης πυροβόλησαν και σκότωσαν τη Ρενέ Γκουντ και τον Άλεξ Πρέτι, σε δύο διαφορετικά συμβάντα.

Το πανό στο υπουργείο Δικαιοσύνης εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια προβολής της παρουσίας του Τραμπ σε ομοσπονδιακά κτίρια στην Ουάσιγκτον. Το όνομά του προστέθηκε στο John F Kennedy Center for the Performing Arts, το οποίο ο ίδιος έχει πει ότι θα κλείσει για περίπου δύο χρόνια λόγω ανακαίνισης, ενώ αλλαγές έχουν γίνει και στο US Institute of Peace, όπου η κυβέρνηση προχώρησε σε δραστικές περικοπές προσωπικού. Αντίστοιχα πανό με τον Τραμπ έχουν τοποθετηθεί και σε άλλα ομοσπονδιακά κτίρια, μεταξύ τους στα υπουργεία Εργασίας και Γεωργίας.

Ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε για σχόλιο στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Εκπρόσωπός του ανέφερε ότι το υπουργείο «είναι περήφανο που γιορτάζει τα 250 χρόνια της μεγάλης μας χώρας και το ιστορικό έργο μας για να κάνουμε την Αμερική ασφαλή ξανά, κατ’ εντολή του προέδρου Τραμπ».

Οι ΗΠΑ συμπληρώνουν τον Ιούλιο 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, με την οποία οι αποικίες αποδεσμεύτηκαν από τον έλεγχο της βρετανικής μοναρχίας.

Με πληροφορίες από Financial Times

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΤΗΣΗ

Διεθνή / Πότε να κλείσετε και πότε να πετάξετε: Τips για φθηνά αεροπορικά εισιτήρια το 2026

Νέα στοιχεία δείχνουν ότι αλλάζουν οι «χρυσοί κανόνες» για φθηνά αεροπορικά εισιτήρια, καθώς τόσο οι ημέρες κράτησης όσο και οι περίοδοι ταξιδιού επανακαθορίζονται με βάση τις νέες ταξιδιωτικές συνήθειες των επιβατών
THE LIFO TEAM
BAFTA 2026 ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΟΥΙΛΙΑΜ ΚΕΙΤ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ

Διεθνή / Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τη σύλληψη Άντριου - Η ερώτηση που αγνόησαν

«Παρά τα ταραχώδη τρία χρόνια από την τελευταία της στιγμή στα Bafta, η Κέιτ έκανε μια διακριτική εμφάνιση στην τελετή απονομής» σχολιάζει η βρετανική Vogue
THE LIFO TEAM
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΗΠΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΜΟΙ ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ: «Η συμφωνία είναι συμφωνία»

«Η ΕΕ αναμένει από τις ΗΠΑ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους που ορίζονται στην κοινή δήλωση, όπως και η ΕΕ τηρεί τις δικές της δεσμεύσεις», αναφέρει η ανακοίνωση
THE LIFO TEAM
 
 