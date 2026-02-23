Μεγάλο πανό με τον Τραμπ αναρτήθηκε στην πρόσοψη του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Μεγάλο πανό με το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ και το σύνθημα «MAKE AMERICA SAFE AGAIN» τοποθετήθηκε στην πρόσοψη του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον. Το πανό μπήκε την Πέμπτη στο κεντρικό κτίριο του υπουργείου και παραπέμπει σε φράση που χρησιμοποιεί συχνά ο Αμερικανός πρόεδρος και επαναλαμβάνει η γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι.

Η κίνηση προκάλεσε αντιδράσεις, με επικριτές του Τραμπ να υποστηρίζουν ότι επιχειρεί να μετατρέψει το υπουργείο Δικαιοσύνης, έναν θεσμό που παραδοσιακά λειτουργεί ανεξάρτητα από τον Λευκό Οίκο, σε μηχανισμό που θα υπηρετεί τις πολιτικές του στοχεύσεις. Το υπουργείο απορρίπτει τις αιτιάσεις.

Ο Ρεπουμπλικανός σχολιαστής και επικριτής του Τραμπ Γουίλιαμ Κρίστολ σχολίασε αιχμηρά την εικόνα με ανάρτησή του. «Ντροπή, αλλά κατά κάποιον τρόπο χρήσιμο», έγραψε. «Κανείς δεν θα πρέπει πλέον να προσποιείται ότι έχουμε υπουργείο Δικαιοσύνης. Έχουμε υπουργείο Τραμπ».

A large banner of Donald Trump was hung outside of the Justice Department headquarters in Washington, DC, emphasizing the White House’s control over the nation’s top law enforcement branch that once pursued criminal prosecutions against the president. https://t.co/MDYgsdjwcJ pic.twitter.com/dhr8VmoneF — CNN (@CNN) February 19, 2026

Το υπουργείο δέχεται κριτική για σειρά χειρισμών. Μεταξύ άλλων, επικριτές του Τραμπ υποστηρίζουν ότι προχωρά σε διώξεις εναντίον προσώπων που θεωρεί πολιτικούς αντιπάλους, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και ο χειρισμός αρχείων που συνδέονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Παράλληλα, έχει δεχθεί επικρίσεις για την αντίδρασή του σε περιστατικά στη Μινεσότα, όπου ομοσπονδιακοί πράκτορες Μετανάστευσης πυροβόλησαν και σκότωσαν τη Ρενέ Γκουντ και τον Άλεξ Πρέτι, σε δύο διαφορετικά συμβάντα.

Το πανό στο υπουργείο Δικαιοσύνης εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια προβολής της παρουσίας του Τραμπ σε ομοσπονδιακά κτίρια στην Ουάσιγκτον. Το όνομά του προστέθηκε στο John F Kennedy Center for the Performing Arts, το οποίο ο ίδιος έχει πει ότι θα κλείσει για περίπου δύο χρόνια λόγω ανακαίνισης, ενώ αλλαγές έχουν γίνει και στο US Institute of Peace, όπου η κυβέρνηση προχώρησε σε δραστικές περικοπές προσωπικού. Αντίστοιχα πανό με τον Τραμπ έχουν τοποθετηθεί και σε άλλα ομοσπονδιακά κτίρια, μεταξύ τους στα υπουργεία Εργασίας και Γεωργίας.

Ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε για σχόλιο στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Εκπρόσωπός του ανέφερε ότι το υπουργείο «είναι περήφανο που γιορτάζει τα 250 χρόνια της μεγάλης μας χώρας και το ιστορικό έργο μας για να κάνουμε την Αμερική ασφαλή ξανά, κατ’ εντολή του προέδρου Τραμπ».

Οι ΗΠΑ συμπληρώνουν τον Ιούλιο 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, με την οποία οι αποικίες αποδεσμεύτηκαν από τον έλεγχο της βρετανικής μοναρχίας.

Με πληροφορίες από Financial Times

