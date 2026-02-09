Η ασταθής συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί παγκόσμια ανησυχία

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πιο απρόβλεπτος ηγέτης στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία, φαίνεται να καθοδηγείται όλο και περισσότερο από τις προσωπικές του διαθέσεις και παρορμήσεις.

Οι πρώτοι μήνες της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, όταν η εφαρμογή αυστηρά σχεδιασμένων εκτελεστικών αποφάσεων αναδιαμόρφωσε πολιτικές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, ανήκουν πλέον στο παρελθόν.

Πλέον, οι αποφάσεις του φαίνεται να βασίζονται περισσότερο στην προσωπική του ατζέντα και τις στιγμιαίες αντιδράσεις του, παρά σε κάποιο στρατηγικό σχεδιασμό.

Το τελευταίο διάστημα, ο Τραμπ έχει γίνει όλο και πιο ακραίος στις δημόσιες δηλώσεις και τις ενέργειές του. Από τη δημοσίευση ρατσιστικών βίντεο, όπως αυτό με τον Μπαράκ και τη Μισέλ Ομπάμα, μέχρι επικρίσεις για εκλογές και υπερβολικές απαιτήσεις για τη λειτουργία ομοσπονδιακών υπηρεσιών, η συμπεριφορά του προκαλεί έντονη ανησυχία.

Παράλληλα, η εμμονή του με τις εκλογές του 2020 και οι προσπάθειές του να επηρεάσει τις επόμενες εκλογές έχουν δημιουργήσει πολιτική αναταραχή, με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες και τους νομοθέτες να βρίσκονται σε συνεχή ένταση.

Ντόναλντ Τραμπ: «Ακραίες αποφάσεις και σύγκρουση με την πραγματικότητα»

Η επίθεση του Τραμπ σε δημόσια πρόσωπα και πολιτιστικά γεγονότα, όπως η κριτική του στον καλλιτέχνη Bad Bunny κατά το Super Bowl ή στους αμερικανούς αθλητές, δείχνει έναν πρόεδρο που επικεντρώνεται περισσότερο στην προσωπική του εικόνα και στη «διαχείριση της κληρονομιάς του», παρά στην καθημερινότητα των πολιτών.

Ταυτόχρονα, η εμμονή του με μεγάλα έργα και δημόσια ονόματα, όπως η πρόθεσή του να μετονομαστεί το αεροδρόμιο Dulles ή ο σιδηροδρομικός σταθμός Penn Station, καταδεικνύει έναν πρόεδρο που δρα με βάση προσωπικά συμφέροντα και συμβολισμούς.

Ωστόσο, οι ακραίες αποφάσεις του Τραμπ συχνά συγκρούονται με την πραγματικότητα. Η περίπτωση της προσπάθειάς του να αγοράσει τη Γροιλανδία αποκάλυψε ότι ακόμα και ο Τραμπ αντιμετωπίζει αντιδράσεις από διεθνείς και εγχώριους παράγοντες.

Η υποχώρησή του μετά την αντίδραση Ευρωπαίων και Ρεπουμπλικανών, αλλά και η αφαίρεση του ρατσιστικού βίντεο από το Truth Social μετά τις αντιδράσεις πολιτικών και κοινού, δείχνουν ότι δεν μπορεί πάντα να υπερβεί τα όρια της πολιτικής και νομικής πραγματικότητας. Η προσωπική εμμονή του Τραμπ και η τάση του για ακραίες ενέργειες έχουν και πολιτικό κόστος. Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μειώνεται η εμπιστοσύνη των Αμερικανών στην προτεραιότητά του να νοιάζεται για τον μέσο πολίτη, με ποσοστό μόνο 36% να θεωρεί ότι έχει σωστές προτεραιότητες. Παρά τις περιστασιακές στρατηγικές κινήσεις, όπως η πλατφόρμα TrumpRx για τη μείωση τιμών φαρμάκων, η εικόνα ενός προέδρου που παραμένει επικεντρωμένος στον εαυτό του και όχι στους πολίτες, παραμένει ισχυρή.

Ακόμα, οι πρόσφατες ενέργειες του Τραμπ σχετικά με το ICE και την αυστηροποίηση της μετανάστευσης, παρά τις δημόσιες δηλώσεις για «ήπια προσέγγιση», δείχνουν πώς οι προσωπικές του αποφάσεις μπορούν να προκαλέσουν κοινωνική και πολιτική ένταση.

Η σύγκρουση με Δημοκρατικούς και οι περιορισμοί που προσπαθούν να επιβάλουν στα όρια της εξουσίας του καταδεικνύουν ότι η πολιτική ισορροπία παραμένει αβέβαιη.

Συνολικά, η δεύτερη θητεία του Τραμπ φαίνεται να χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη ακραία συμπεριφορά, παρορμητικές αποφάσεις και εμμονή με την προσωπική του εικόνα και κληρονομιά.

Η τάση αυτή δοκιμάζει τις δημοκρατικές διαδικασίες, τη νομοθετική εξουσία και την αντίδραση των πολιτών, θέτοντας σε αμφιβολία το κατά πόσο ο πρόεδρος θα σεβαστεί τα όρια της εξουσίας του ή θα συνεχίσει να δρα ανεξέλεγκτα, με σημαντικές επιπτώσεις για τις ΗΠΑ και τον κόσμο.

