Με ποδήλατο κρατούν αναμμένα τα λαμπιόνια στο χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Κίεβο

Ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο τοποθετήθηκε στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό στο Κίεβο. Εν μέσω μπλακ άουτ, τα φώτα του ανάβουν με έναν ευφάνταστο τρόπο: με την κινητική ενέργεια που προσφέρουν οι περαστική, πάνω σε ένα ποδήλατο γυμναστικής.

Αντίστοιχη εγκατάσταση τοπθετήθηκε στα τέλη Νοεμβρίου και στην Βουδαπέστη, ωστόσο στο Κίεβο γίνεται πέραν του συμβολικού κομματιού της εξοικονόμησης ενέργειας, και για ουσιαστικούς λόγους. Η πρωτεύουσα της Ουκρανίας αντιμετωπίζει συνεχόμενες διακοπές ηλεκτροδότησης.

Όπως φαίνεται στο βίντεο τα λαμπιόνια στο χριστουγεννιάτικο δέντρο ανάβουν όσο κάποιος κάνει πετάλ στο ποδήλατο γυμναστικής.

