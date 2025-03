Με φόντο φυλακισμένους και χρυσό ρολόι στο χέρι, η υπουργός Ασφάλειας του Τραμπ απειλεί: «Μην έρχεστε παράνομα στη χώρα μας»

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επίσκεψη της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, στη διαβόητη φυλακή υψίστης ασφαλείας Cecot στο Ελ Σαλβαδόρ, όπου κρατούνται εκατοντάδες

από τη Βενεζουέλα που απελάθηκαν πρόσφατα από τις ΗΠΑ χωρίς προηγούμενη ακρόαση. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατήγγειλαν την επίσκεψη ως «πολιτικό θέατρο» και «προπαγανδιστική επίδειξη σκληρότητας».

Η υπουργός, φορώντας καπέλο μπέιζμπολ, φωτογραφήθηκε μπροστά από μια σειρά κρατουμένων, γυμνών από τη μέση και πάνω, θέλοντας να στείλει μήνυμα για την «αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης».

Η Cecot κατασκευάστηκε το 2022 στο πλαίσιο της «κατάστασης εξαίρεσης» που κήρυξε ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναΐμπ Μπουκέλε, στο πλαίσιο πολέμου κατά των συμμοριών. Εκεί έχουν μεταφερθεί περίπου 300 άνδρες από τη Βενεζουέλα, οι οποίοι είχαν προηγουμένως τεθεί υπό κράτηση στις ΗΠΑ και απελάθηκαν χωρίς καμία δίκη ή νομική διαδικασία, κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε εγκληματικές ομάδες.

Η επίσκεψη της Νοεμ σημειώθηκε λίγες εβδομάδες μετά την επίκληση από τον Ντόναλντ Τραμπ του νόμου περί «εχθρικών αλλοδαπών», μιας διατάξεως πολεμικής περιόδου, που του επέτρεψε να διατάξει την απέλαση προσώπων από «εχθρικά κράτη». Παρά την προσωρινή αναστολή της εφαρμογής του νόμου από ομοσπονδιακό δικαστή, πτήσεις με κρατούμενους μετανάστες προσγειώθηκαν στο Ελ Σαλβαδόρ.

