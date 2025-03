ΗΠΑ: Σοκαριστικές εικόνες από τις παράνομες απελάσεις μεταναστών στο Ελ Σαλβαδόρ

Η Αμερικανική κυβέρνηση απέλασε από τις ΗΠΑ πάνω από 200 φερόμενα μέλη μίας συμμορίας από τη Βενεζουέλα, αψηφώντας δικαστική απόφαση που της το απαγόρευε γράφοντας σε μια έκτακτη ανακοίνωση ότι ένας δικαστής δεν είχε την εξουσία να εμποδίσει τις ενέργειές της.

Η επιχείρηση απέλασης έρχεται αφού ο δικαστής Τζέιμς Μπόασμπεργκ εμπόδισε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιήσει έναν νόμο του 1798 περί αλλοδαπών εχθρών σε καιρό πολέμου για την ταχεία απέλαση πάνω από 200 φερόμενων μελών της Tren de Aragua. Πρόκειται για μία συμμορία από τη Βενεζουέλα που έχει συνδεθεί με απαγωγές, εκβιασμούς και συμβόλαια θανάτου.

«Ένας μόνο δικαστής σε μια μόνο πόλη δεν μπορεί να κατευθύνει τις κινήσεις ενός αεροσκάφους ... γεμάτο με αλλοδαπούς τρομοκράτες που εκδιώχθηκαν με οργανικό τρόπο από το έδαφος των ΗΠΑ», ανέφερε σε δήλωσή της η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

«Τα δικαστήρια δεν έχουν δικαιοδοσία πάνω στον πρόεδρο»

Είπε ότι το δικαστήριο δεν είχε «καμία νόμιμη βάση» και ότι τα ομοσπονδιακά δικαστήρια γενικά δεν έχουν δικαιοδοσία για το πώς ένας πρόεδρος διευθύνει τις εξωτερικές υποθέσεις.

WH Press Sec. Caroline Leavitt gives her reasoning for why the Trump WH will not comply with a legal court order:



“A low-level district judge cannot file an injunction to usurp the President’s executive authority." @Acyn



FC: Wrong. Explained below. pic.twitter.com/eErQEAyMJH — The Intellectualist (@highbrow_nobrow) March 14, 2025

Η εξέλιξη αυτή σηματοδότησε μια αξιοσημείωτη κλιμάκωση της αμφισβήτησης του συστήματος ελέγχων και ισορροπιών του αμερικανικού Συντάγματος και της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πάτρικ Έντινγκτον, νομικός εμπειρογνώμονας σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας και πολιτικών ελευθεριών στο φιλελεύθερο Ινστιτούτο Cato, δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος «αψηφά ανοιχτά» τον δικαστή.

«Αυτό είναι πέρα από κάθε όριο και σίγουρα πρωτοφανές», τόνισε ο Έντινγκτον, κάνοντας λόγο για την πιο ριζοσπαστική δοκιμασία του αμερικανικού συστήματος ελέγχων και ισορροπιών μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο.

Όταν ρωτήθηκε αν η κυβέρνησή του παραβίασε τη δικαστική εντολή, ο Τραμπ παρέπεμψε στους δικηγόρους.

«Μπορώ να σας πω αυτό: αυτοί ήταν κακοί άνθρωποι», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους έξω από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, αναφερόμενος στα φερόμενα ως μέλη της συμμορίας.

Trump on Tren de Aragua gang members removed from the U.S: "These were bad people... You don’t get worse than that." pic.twitter.com/AxPmAUO2wa — Unlimited L's (@unlimited_ls) March 17, 2025

Ο Τραμπ επικαλείται το μεταναστευτικό για να χρησιμοποιήσει νόμους σε καιρό πολέμου

Σε μια ακρόαση το βράδυ του Σαββάτου, ο Μπόασμπεργκ μπλόκαρε τη χρήση του νόμου για 14 ημέρες, λέγοντας ότι το καταστατικό αναφέρεται σε «εχθρικές πράξεις» που διαπράττονται από άλλη χώρα και είναι «ανάλογες με πόλεμο».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δικαιολογείται η χρήση του νόμου επειδή θεωρεί ότι η αύξηση της μετανάστευσης τα τελευταία χρόνια μοιάζει με πόλεμο.

«Πρόκειται για πόλεμο. Από πολλές απόψεις είναι πιο επικίνδυνο από τον πόλεμο, διότι, ξέρετε, σε έναν πόλεμο έχουν στολές. Ξέρεις ποιον πυροβολείς, ξέρεις ποιον κυνηγάς».

Την επόμενη ημέρα, ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε ανήρτησε στον X (πρώην Twitter) πλάνα που δείχνουν άνδρες να κατεβαίνουν από αεροπλάνο στο σκοτάδι της νύχτας εν μέσω μαζικής παρουσίας ασφαλείας.

«Ουπς... Πολύ αργά», έγραψε ο Μπουκιέλε απαντώντας σε μία ανάρτηση που έλεγε το εξής: «Ομοσπονδιακός δικαστής διατάσσει τις πτήσεις απέλασης που μεταφέρουν φερόμενους ως συμμορίτες από τη Βενεζουέλα να επιστρέψουν στις ΗΠΑ»

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).



The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6 — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 16, 2025

Ο Μπουκιέλε ακολούθησε το σχόλιο με ένα γελαστό emoji. Τη δήλωσή του αναδημοσίευσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος επίσης ευχαρίστησε τον Μπουκέλε για τη «βοήθεια και τη φιλία» του.

Facebook Twitter Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε / Φωτ: EPA, αρχείου

Στη δήλωσή της, η Λέβιτ είπε ότι «η γραπτή διαταγή και οι ενέργειες της κυβέρνησης δεν έρχονται σε αντίθεση» και ότι τα δικαστήρια «γενικά δεν έχουν δικαιοδοσία» επί των «εξουσιών του προέδρου να απομακρύνει ξένους αλλοδαπούς τρομοκράτες από το έδαφος των ΗΠΑ και να αποκρούσει μια εισβολή».

Δεν έχει επιβεβαιωθεί κατά πόσο οι άνδρες που απελάθηκαν είχαν ποινικό μητρώο

Αν και η κυβέρνηση Τραμπ έχει περιγράψει ποικιλοτρόπως τους πολίτες της Βενεζουέλα ως μέλη συμμοριών, «τέρατα» ή «αλλοδαπούς τρομοκράτες», το Reuters δεν ήταν σε θέση να εξακριβώσει ανεξάρτητα αν οι άνδρες είναι μέλη συμμοριών ή έχουν ποινικό μητρώο.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ και η κυβέρνηση του Σαλβαδόρ δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια, ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκε να σχολιάσει.

Όσοι υπάγονται στο νόμο θα μπορούν να συλλαμβάνονται, να κρατούνται και να απελαύνονται με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς καμία από τις δέουσες διαδικαστικές προστασίες που περιγράφονται στο αμερικανικό μεταναστευτικό δίκαιο, οι οποίες περιλαμβάνουν τη δυνατότητα να δουν δικαστή και να ζητήσουν άσυλο. Αντ' αυτού, θα αντιμετωπίζονται ως εχθρικοί αλλοδαποί και θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τους νόμους της Αμερικής σε καιρό πολέμου.

We have offered the United States of America the opportunity to outsource part of its prison system.



We are willing to take in only convicted criminals (including convicted U.S. citizens) into our mega-prison (CECOT) in exchange for a fee.



The fee would be relatively low for… pic.twitter.com/HTNwtp35Aq — Nayib Bukele (@nayibbukele) February 4, 2025

Το έκτακτο διάταγμα του Τραμπ προκάλεσε τεράστια έκπληξη στους νομικούς αναλυτές καθώς έχει ελάχιστο προηγούμενο στην ιστορία των ΗΠΑ. Ο νόμος που επικαλείται, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ 22 χρόνια μετά τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, αναφέρεται σε εισβολές και επιδρομές που οργανώνονται από «οποιοδήποτε ξένο έθνος ή κυβέρνηση».

Αυτό το διάταγμα έχει επικαλεστεί μόνο λίγες φορές στην αμερικανική ιστορία, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια του Πρώτου και του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν Αμερικανοί αξιωματούχοι το επικαλέστηκαν για να παρακολουθούν και να κρατούν αλλοδαπούς από την Ιταλία, τη Γερμανία και την Ιαπωνία.

Αλλά ποτέ πριν δεν έχει γίνει επίκληση του νόμου περί αλλοδαπών εχθρών για να στοχοποιηθούν μετανάστες από χώρες με τις οποίες οι ΗΠΑ δεν βρίσκονται σε ενεργό πόλεμο ή με την προϋπόθεση ότι ένας μη κρατικός παράγοντας απειλεί με εισβολή στις ΗΠΑ.

Μία από τις χειρότερες φυλακές του κόσμου

Η φυλακή Cecot στο Ελ Σαλβαδόρ είναι μία από τις πιο αυστηρές και σύγχρονες φυλακές του κόσμου: «Οι χειρότεροι από τους χειρότερους» εγκληματίες της χώρας είναι φυλακισμένοι εκεί.

Η φυλακή Cecot είναι ένα σπηλαιώδες κτίριο, με πανύψηλη οροφή και γυαλισμένο δάπεδο. Μπορεί να μοιάζει με σιδηροδρομικό σταθμό ή στέγαστρο αεροπλάνων, όμως εκεί ο αέρας είναι ακίνητος και έντονα κλειστοφοβικός. Τα μεγάλα ενσωματωμένα κλουβιά, σε καθένα από τα οποία βρίσκονται κλειδωμένοι δεκάδες άντρες δείχνουν ξεκάθαρα πως πρόκειται για φυλακή: Είναι το Cecot - το Κέντρο Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας του Ελ Σαλβαδόρ - και οι φυλακισμένοι άνδρες είναι γνωστοί ως «οι χειρότεροι από τους χειρότερους».

Στο Cecot ζουν 80 κρατούμενοι σε κάθε κελί: Βγαίνουν μόνο για 30' την ημέρα

Η σκληρόκαρδη μεταχείριση των ανδρών εμφανίζεται πλήρως σε όλο το Cecot. Καθένα από τα περισσότερα από 20 κελιά της ομάδας στον Τομέα 4 είναι κατασκευασμένα για να χωρούν περίπου 80 κρατούμενους. Τα μόνα έπιπλα είναι μεταλλικές κουκέτες, χωρίς σεντόνια, μαξιλάρια ή στρώματα. Υπάρχει μια ανοιχτή τουαλέτα, μια λεκάνη από τσιμέντο και ένας πλαστικός κουβάς για πλύσιμο, μια μεγάλη κανάτα περιέχει πόσιμο νερό. Τα κελιά είναι σχολαστικά καθαρά - μια σκόπιμη και έντονη αντίθεση με τις βρώμικες και άθλιες φυλακές του παρελθόντος του Ελ Σαλβαδόρ.

Οι άνδρες βρίσκονται μέσα σε αυτά τα κελιά για 23,5 ώρες την ημέρα. Δεν τους επιτρέπονται βιβλία ή τράπουλα ή γράμματα από το σπίτι. Πιάτα φαγητού στοιβάζονται έξω από τα κελιά την ώρα των γευμάτων και αυτοί τα τραβούν μέσα από τα κάγκελα. Δεν σερβίρεται ποτέ κρέας. Η καθημερινή ανάπαυλα των 30 λεπτών είναι απλώς για να βγουν από το κελί στον κεντρικό διάδρομο όπου κάνουν ομαδική άσκηση ή ανάγνωση της Αγίας Γραφής.

Οι στερήσεις είναι σκόπιμες

Η στέρηση είναι σκόπιμη, μια απόκλιση από την εποχή πριν από το Μπουκέλε, όταν λέγεται ότι οι τρόφιμοι έτρωγαν καλύτερα από τους πολίτες. «Τώρα, εδώ, αυτό που παίρνουν για πρωινό είναι φασόλια, τυρί ή ένα μείγμα από ρύζι και φασόλια, ίσως και ένα φλιτζάνι καφέ ή ατόλε (ένα ρόφημα με βάση το καλαμπόκι)», λέει ο διευθυντής του Cecot, Belarmino García. «Για μεσημεριανό, έχουν ρύζι, ζυμαρικά και ένα ρόφημα. Το βραδινό είναι το ίδιο με το πρωινό. Κρέας δεν υπάρχει εδώ, κοτόπουλο δεν υπάρχει εδώ, ειδικά μενού δεν υπάρχουν για κανέναν».

