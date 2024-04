Η Κρίστι Νόουμ, επικρατέστερη αντιπρόεδος του Τραμπ, καυχιέται πως πυροβόλησε και σκότωσε τον σκύλο της

Η Κρίστι Νόουμ, που θεωρείται ως η επικρατέστερη υποψήφια αντιπρόεδρος με τον Ντόναλντ Τραμπ, παραδέχτηκε ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον σκύλο της.

Η αποκάλυψη πως η Κρίστι Νόουμ, κυβερνήτης της Νότιας Ντακότα προς ώρας, πήρε το όπλο της, πυροβόλησε και σκότωσε τον σκύλο της, με τη δικαιολογία ότι είχε επιθετική συμπεριφορά, γίνεται από την ίδια στο νέο της βιβλίο που διατείνεται πως περιέχει «πραγματικές, ειλικρινείς και όχι πολιτικά ορθές ιστορίες». Το βιβλίο της «No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward» (Δεν γυρνάμε πίσω: Η Αλήθεια για το τι πάει Λάθος με την Πολιτική και Πώς θα Προχωρήσουμε την Αμερική Μπροστα) – θα κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ τον επόμενο μήνα, όμως ο βρετανικός Guardian έλαβε ένα αντίγραφο και αποκάλυψε ένα μέρος του περιεχομένου του.

Στο απόσπασμα για τον σκύλο της, η Νόουμ γράφει ότι η Κρίκετ, ένα θηλυκό πόιντερ, 14 μηνών, είχε «επιθετική προσωπικότητα» και μια μέρα σκότωσε κοτόπουλα με μανία, μετά από ένα κυνήγι φασιανού, πριν προσπαθήσει να δαγκώσει την ίδια τη Νόουμ. «Μισούσα αυτό το σκυλί», γράφει ακόμα η Νόουμ, υποστηρίζοντας ότι η Κρίκετ «δεν μπορούσε να εκπαιδευτεί και ήταν επικίνδυνη», αλλά και «λιγότερο από άχρηστη… ως κυνηγετικός σκύλος». «Εκείνη τη στιγμή», λέει η Νόουμ «συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να την παρατήσω». Η Νόουμπεριγράφει ότι πήρε την Κρίκετ σε ένα μέρος με χαλίκι στο αγρόκτημά της και την πυροβόλησε. «Δεν ήταν μια ευχάριστη δουλειά», γράφει, «αλλά έπρεπε να γίνει. Και αφού τελείωσε, συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να γίνει άλλη μια δυσάρεστη δουλειά».

Αμέως μετά, όπως περιγράφει η Νόουμ, πυροβόλησε και σκότωσε και μία «ενοχλητική» κατσίκα. Η οικογένειά της, γράφει η Νόουμ, είχε επίσης ένα αρσενικό κατσίκι που ήταν «κακό», επειδή δεν είχε ευνουχιστεί. Επιπλέον, η κατσίκα μύριζε «αηδιαστικά» και «λάτρευε να κυνηγάει» τα παιδιά της Νόουμ, γκρεμίζοντάς τα κάτω και καταστρέφοντας τα ρούχα τους. Η Νόουμαποφάσισε να σκοτώσει την κατσίκα με τον ίδιο τρόπο που είχε μόλις σκοτώσει την Κρίκετ.

Η αποκάλυψη προκάλεσε αντιδράσεις παγκοσμίως, με την Νόουμ ωστόσο να επανέρχεται, δηλώνοντας πως έχει επίσης σκοτώσει τρία άλογα. «Αγαπάμε τα ζώα», λέει η ίδια, «αλλά δύσκολες αποφάσεις όπως αυτές συμβαίνουν συνέχεια σε μια φάρμα». «Αγαπάμε τα ζώα», είπε, «αλλά δύσκολες αποφάσεις όπως αυτή συμβαίνουν συνέχεια σε μια φάρμα. Δυστυχώς, χρειάστηκε να σκοτώσουμε τρία άλογα πριν από μερικές εβδομάδες που ήταν στην οικογένειά μας για 25 χρόνια», δήλωσε η Νόουμ σε μία κίνηση που ο Guardian παρομοίασε με το γνωστό «τα βλέπω και διπλασιάζω» στα παιχνίδια με τράπουλα. Η Νόουμ υποσχέθηκε επίσης «πιο αληθινές, ειλικρινείς και όχι πολιτικά ορθές ιστορίες που θα κάνουν τα μέσα ενημέρωσης να αγχωθούν».

We love animals, but tough decisions like this happen all the time on a farm. Sadly, we just had to put down 3 horses a few weeks ago that had been in our family for 25 years.



