Μαζική ρωσική επίθεση με drones σε όλη την Ουκρανία

Μετά την επίθεση με drones στο Κρεμλίνο σημειώθηκε μαζικός βομβαρδισμός της Ουκρανίας με τουλάχιστον 60 drones σε όλη τη χώρα.

Πάνω από το Κίεβο, καταρρίφθηκαν 36 drones καμικάζι, τα συντρίμμια των οποίων κατέστρεψαν σπίτια συμπεριλαμβανομένου ενός πολυώροφου κτιρίου στην περιοχή Svyatoshinsky, αυτοκίνητα, μια δεξαμενή ντίζελ και σωλήνες αερίου.

Πληροφορίες του Reuters κάνουν λόγο για τουλάχιστον 5 τραυματίες. Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο την χαρακτήρισε ως την πιο μαζική επιδρομή με drones στην ουκρανική πρωτεύουσα από την έναρξη του πολέμου. Η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου ανέφερε ότι συντρίμμια drones έπεσαν στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης του αεροδρομίου Ζουλιάνι, του ενός από τα δύο πολιτικά αεροδρόμια της πόλης.

Το βράδυ ανακοινώθηκε αεροπορικός συναγερμός στις περιοχές του Κιέβου, της Ζαπορίζια, του Ντνεπροπετρόβσκ, της Χερσώνας, του Νικολάεφ και της Οδησσού. Μεταξύ των στόχων που χτυπήθηκαν είναι η γέφυρα στη Ζατόκα και το αεροδρόμιο Σκόλνι.

Επίσης μια αποθήκη τροφίμων τυλίχθηκε στις φλόγες στην Οδησσό, αφού χτυπήθηκε από πύραυλο. Τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι υπάρχει ένας νεκρός και τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι. Ο Βλαντίμιρ Ρόγκοφ, ένας διορισμένος από τη Ρωσία αξιωματούχος της Ζαπορίζια, είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν μια αποθήκη και μια θέση του ουκρανικού στρατού στην κωμόπολη Ορίχιβ.

Η Ουκρανία γιόρτασε την Ημέρα της Νίκης σήμερα, μαζί με την υπόλοιπη Ευρώπη, διαχωρίζοντας συμβολικά τη θέση της από τη Μόσχα.

Αναλυτές συσχετίζουν την σημερινή μαζική επίθεση με την προηγηθείσα στο Κρεμλίνο, ενώ σημειώνουν ακόμη πως οι Ρώσοι συνεχίζουν τις τακτικές εξάντλησης της ουκρανικής αεράμυνας χρησιμοποιώντας συνδυασμένα χτυπήματα.

