Μασκ- Ζούκερμπεργκ: Η ιταλική κυβέρνηση προσφέρει το Κολοσσαίο για μία μάχη «σώμα με σώμα»

Η είδηση της ημέρας έρχεται από την Ιταλία, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το υπουργείο Πολιτισμού προσφέρει το Κολοσσαίο για μία μάχη σώμα με σώμα ανάμεσα στον Έλον Μασκ και τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

Σύμφωνα με το TMZ Sports, ο υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας επικοινώνησε με τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ πριν από λίγες ημέρες για να ενημερώσει για αυτό που υπόσχεται να είναι ο μεγαλύτερος αγώνας στην ιστορία του πιο διάσημου χώρου μάχης.

Πηγές του TMZ Sports λένε ότι τόσο ο Έλον Μασκ όσο και ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ είναι πρόθυμοι να παλέψουν στο Κολοσσαίο. Την περασμένη εβδομάδα, ο Έλον Μασκ δημοσίευσε ένα μήνυμα στο Twitter ότι «είναι έτοιμος για μια μάχη στο κλουβί» με τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

Μετά τις πληροφορίες ότι ο αγώνας μπορεί να γίνει στο Κολοσσαίο, ο ιδιοκτήτης του Twitter έσπευσε να αφήσει υπονοούμενα ότι «ενδέχεται να γίνει κάποιος αγώνας στο Κολοσσαίο»

Αυτό ωστόσο που εξετάζεται είναι οι διαφορές μεταξύ των δύο: Ο Έλον Μασκ είναι 51 ετών, ζυγίζει 104 κιλά και έχει ύψος σχεδόν 1,88 μ. Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ από την άλλη είναι 39 ετών έχει ύψος 1,70 μ και είναι λιγότερο από 70 κιλά.

Ο πρώτος ξέρει καράτε, taekwondo και τζούντο και ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ Jiu-Jitsu.

Some chance fight happens in Colosseum