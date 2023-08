Μασκ vs Ζούκερμπεργκ: Σε «επική τοποθεσία» η μονομαχία- Αλλά όχι στο Κολοσσαίο

Ο Έλον Μασκ μέσω Twitter, ενημέρωσε τους θαυμαστές και τους επικριτές του για την πολυαναμενόμενη μονομαχία μέσα σε κλουβί που θα έχει με τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ καθώς βρέθηκε η «επική τοποθεσία» στην Ιταλία.

Επιμένοντας ότι η τοποθεσία επιλέχθηκε σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Ιταλίας, ο Έλον Μασκ, εξήγησε ότι ο αγώνας τους θα μεταδοθεί ζωντανά τόσο στο Twitter όσο και στην Meta του Ζούκερμπεργκ.

Τόσο ο Μασκ όσο και ο «αντίπαλος» Μαρκ Ζάκερμπεργκ έχουν δεσμευτεί δημοσίως σε έναν αγώνα MMA, ο οποίος αρχικά ξεκίνησε ως ένα αστείο μεταξύ των δύο δισεκατομμυριούχων.

Με νέα του ανάρτηση ο Μασκ άφησε να εννοηθεί ότι η ημερομηνία ορίστηκε για τις 15 Μαρτίου.

Τον Ιούνιο, ο ιδρυτής της Tesla και της SpaceX δημοσίευσε στο Twitter ότι «Είμαι έτοιμος για αγώνα σε κλουβί». Ο Ζούκερμπεργκ απάντησε, καλώντας τον Μασκ να «στείλει την τοποθεσία» για τον προτεινόμενο αγώνα.Την Κυριακή 6 Αυγούστου, ωστόσο, η είδηση επιβεβαιώθηκε γράφοντας στο twitter πως «Ο αγώνας Ζούκερμπεργκ εναντίον Μασκ θα μεταδοθεί ζωντανά στο X. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς για βετεράνους».

Ο υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας επιβεβαίωσε ότι μίλησε με τον Έλον Μασκ σχετικά με τη διοργάνωση του «ρωμαϊκού θεάματος», αφού ο ίδιος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η μάχη με τον Μαρκ Ζούκερμπεγκ, θα μπορούσε να φιλοξενηθεί στο Κολοσσαίο.

Ο Ιταλός υπουργός ωστόσο περιέπλεξε, αντί να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, αφού είπε ότι η εκδήλωση δεν πρόκειται να γίνει στη Ρώμη και δεν διευκρίνισε τι μορφή θα έχει ή το πότε θα διοργανωθεί.

Ο Μασκ και ο Ζούκερμπεγκ «προκαλούν» ο ένας τον άλλον σε έναν αγώνα πολεμικών τεχνών, μέσα σε κλουβί, από τον περασμένο Ιούνιο. Κάποια στιγμή ο Μασκ είπε ότι θα μπορούσαν να παλέψουν στο Κολοσσαίο και σήμερα είπε ότι ο αγώνας τους θα έχει «ρωμαϊκό» θέμα.

«Όλα στο σκηνικό θα θυμίζουν αρχαία Ρώμη, τίποτα σύγχρονο δεν θα υπάρχει. Μίλησα στην πρωθυπουργό της Ιταλίας και τον υπουργό Πολιτισμού. Συμφώνησαν για μια επική τοποθεσία» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla.

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).



Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.



I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.