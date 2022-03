Μαριούπολη: Είχαν γράψει τη λέξη «παιδιά» στα ρωσικά έξω από το βομβαρδισμένο θέατρο

Η Ουκρανία κατηγόρησε τη Ρωσία ότι βομβάρδισε θέατρο στην πολιορκούμενη Μαριούπολη που φιλοξενούσε εκατοντάδες αμάχους οι οποίοι είχαν καταφύγει εκεί σε μια προσπάθεια να προστατευθούν.

Ουκρανικές πηγές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 1.000 αμάχους οι οποίοι βρίσκονταν στο θέατρο την ώρα του χτυπήματος αν και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κάνει λόγο για περίπου 500 πολίτες.

«Αυτό εγείρει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το ποιος ήταν ο στόχος σε μια πόλη όπου οι άμαχοι ήταν ήδη υπό πολιορκία για μέρες και οι τηλεπικοινωνίες, το ρεύμα, το νερό και η θέρμανση έχουν σχεδόν τελείως διακοπεί» δήλωσε ο Μπέλκις Γουιλ από το παρατηρητήριο.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι ρωσικές δυνάμεις έριξαν βόμβα από αέρος στο θέατρο χωρίς να προσδιορίζει τον αριθμό των θυμάτων αλλά κάνοντας λόγο για πολλούς εγκλωβισμένους.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας αρνήθηκε ότι ο ρωσικός στρατός είναι υπεύθυνος για το χτύπημα στο θέατρο, υποστηρίζοντας αντ' αυτού ότι το κτίριο ανατινάχτηκε από μέλη του νεοναζιστικού τάγματος Αζόφ της Ουκρανίας.

Την ίδια στιγμή δορυφορικές εικόνες του θεάτρου από τις 14 Μαρτίου που έφερε στη δημοσιότητα η ιδιωτική δορυφορική εταιρεία Maxar έδειχνε τη λέξη «παιδιά» ξεκάθαρα χαραγμένη στο έδαφος στα ρωσικά και στις δύο πλευρές του κτιρίου, σε μια προσπάθεια προφανώς να φανεί ότι το κτίριο δεν αποτελεί στόχο.

The word 'children' was painted in large Russian script on the ground outside the Mariupol Drama Theatre, Maxar satellite images collected on March 14 showed. Ukraine accused Russia of bombing the theater on Wednesday. Russia denies the attack https://t.co/JtB56K8eCz pic.twitter.com/iV13h0dBXm

«Η μόνη λέξη για να περιγράψει αυτό που συνέβη σήμερα είναι γενοκτονία, γενοκτονία του έθνους μας, του ουκρανικού λαού μας», είπε ο δήμαρχος της πόλης Βαντίμ Μποϊτσένκο σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο Telegram.

«Δυσκολευόμαστε να τα καταλάβουμε όλα αυτά, αρνούμαστε να τα πιστέψουμε, θέλουμε να κλείσουμε τα μάτια και να ξεχάσουμε τον εφιάλτη που συνέβη σήμερα», πρόσθεσε.

Another horrendous war crime in Mariupol. Massive Russian attack on the Drama Theater where hundreds of innocent civilians were hiding. The building is now fully ruined. Russians could not have not known this was a civilian shelter. Save Mariupol! Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/bIQLxe7mli