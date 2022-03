Μαριούπολη: Επιζώντες βγαίνουν από το θέατρο που βομβαρδίστηκε- Η μαρτυρία γυναίκας που είχε βρει καταφύγιο εκεί

Άμαχοι έχουν αρχίσει να βγαίνουν ζωντανοί, σύμφωνα με πληροφορίες, από τα συντρίμμια του θεάτρου στη Μαριούπολη που σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές βομβαρδίστηκε από τις ρωσικές δυνάμεις χθες.

Μία ημέρα μετά την επίθεση, ακόμη είναι συγκεχυμένες οι πληροφορίες για τον αριθμό των αμάχων που είχαν βρει καταφύγιο στο θέατρο, όπως και για τα θύματα που άφησε πίσω του το πλήγμα από τις ρωσικές δυνάμεις.

Παρά τις εκτεταμένες καταστροφές που προκλήθηκαν στο θέατρο, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους το υπόγειο του κτιρίου «άντεξε» την επίθεση. Όμως, ακόμη και σήμερα δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί ο αριθμός των πιθανών θυμάτων, σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές.

«Χθες και σήμερα, παρά τους συνεχείς βομβαρδισμούς, απομακρύνονται συντρίμμια όσο είναι δυνατόν και άνθρωποι απεγκλωβίζονται. Οι πληροφορίες για τα θύματα ακόμη αποσαφηνίζονται», ανέφερε ο δήμος σε ανακοίνωση, στην οποία δεν διευκρίνισε πόσοι έχουν διασωθεί. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι 130 άνθρωποι έχουν βγει από το κτίριο.

Η επιχείρηση των διασωστών στο θέατρο είναι δύσκολη, καθώς η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις στην περιοχή, επεσήμανε ο Ουκρανός βουλευτής Ντμίτρο Γκούριν. «Οι βομβαρδισμοί ποτέ δεν σταματούν, το πυροβολικό ποτέ δεν σταματά και τα αεροπλάνα ρίχνουν βόμβες, οπότε είναι πραγματικά δύσκολα», συμπλήρωσε.

Το κτίριο του θεάτρου, που βρίσκεται στο κέντρο της Μαριούπολης, είχε οριστεί ως καταφύγιο για τους άμαχους. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο της πόλης, Σεργκέι Ορλόφ, έως 1.200 άνθρωποι βρίσκονταν εκεί. Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, βασιζόμενο σε μαρτυρίες ανθρώπων που απεγκλωβίστηκαν, κάνει λόγο για 500-800 άτομα.

Η Τετιάνα Ιγκνατσένκο, εκπρόσωπος της στρατιωτικής διοίκησης του Ντονέτσκ, δήλωσε ότι 1.000 άνθρωποι ήταν στο θέατρο πριν από μία εβδομάδα. «Αλλά από τότε πολλοί μπόρεσαν να διαφύγουν. Δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς πόσοι ήταν στο θέατρο. Μπορούμε μόνο να εκτιμήσουμε ότι ήταν 400-500», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές της Μαριούπολης, ένα ρωσικό αεροσκάφος έριξε βόμβα στο κτίριο και έκανε λόγο για «εσκεμμένη και κυνική» επίθεση. Η Ρωσία αρνήθηκε ότι έβαλε στο στόχαστρο το θέατρο, αλλά ήδη οι επιθέσεις των δυνάμεών της στη Μαριούπολη έχουν καταστρέψει πολλά κτίρια μη στρατιωτικών υποδομών, ανάμεσά τους ένα νοσοκομείο, μια εκκλησία και αμέτρητες πολυκατοικίες.

Δορυφορικές εικόνες που δημοσίευσε η αμερικανική εταιρεία Maxar- οι οποίες τραβήχτηκαν τη Δευτέρα- δείχνουν ότι η λέξη «παιδιά», στα ρωσικά, ήταν γραμμένη στο έδαφος έξω από το κτίριο.

