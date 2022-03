Μαριούπολη: Οι Ρώσοι βομβάρδισαν θέατρο όπου βρίσκονταν άμαχοι- «Χτυπήθηκε» και κονβόι

Οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν θέατρο στη Μαριούπολη, όπου είχαν βρει καταφύγιο άμαχοι, σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές της πόλης.

Ο αντιδήμαρχος Μαριούπολης, Σερχέι Ορλόφ, δήλωσε στο BBC ότι 1.000-1.200 άνθρωποι βρίσκονταν στο κτίριο, πληροφορία που δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές. Ο αριθμός των θυμάτων είναι άγνωστος, συμπλήρωσε. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διέψευσε ότι έπληξε το θέατρο με αεροπορική επίθεση.

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για τεράστια έκρηξη βόμβας κοντά στο θέατρο, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Guardian στην Ουκρανία, Λορέντσο Τόντο. «Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν επιζώντες», δήλωσε ένας από αυτούς. «Το καταφύγιο είναι καλυμμένο με συντρίμμια… υπάρχουν ενήλικες και παιδιά εκεί», συμπλήρωσε ο αυτόπτης μάρτυρας, σύμφωνα ανάρτηση του δημοσιογράφου.

Witnesses reported a huge bomb blast near the city’s Donetsk regional theatre of drama in #Mariupol. “We don’t know if there are any survivors,” one said. “The bomb shelter is also covered with debris … there are both adults and children there.” #ukraine #war #Russia #invasion pic.twitter.com/GZpYouqc9t — Lorenzo Tondo (@lorenzo_tondo) March 16, 2022

Το θέατρο βρίσκεται σε πάρκο, στο κέντρο της πόλης, επεσήμανε ο πολεμικός ανταποκριτής Νόλαν Πίτερσον. «Είναι αδύνατο να ήταν ατύχημα αυτό», έγραψε ακόμη στο Twitter.

Horrifying reports that Mariupol’s drama theater was bombed today in a Russian airstrike. Hundreds of civilians were reportedly sheltering inside, according to Mariupol’s city council.



The building is located in a park in the city center. Impossible that this was an accident. — Nolan Peterson (@nolanwpeterson) March 16, 2022

Οι διασώστες δεν μπορούν να εργαστούν, επειδή η Μαριούπολη είναι υπό διαρκή βομβαρδισμό, σύμφωνα με την δημοσιογράφο Όλγκα Τοκάριουκ.

Russia dropped a bomb on a building of a drama theatre in Mariupol, where about a thousand people, including children, were sheltering. The number of casualties is unknown. Rescuers cannot work in the city because of constant bombardment. I don't have words left #SaveMariupol — Olga Tokariuk (@olgatokariuk) March 16, 2022

«Στο θέατρο, τουλάχιστον μέχρι χθες, είχαν βρει καταφύγιο εκατοντάδες άνθρωποι. Αν επιβεβαιωθεί ότι πρόσφυγες ήταν ακόμη μέσα, αυτό πιθανόν θα είναι το χειρότερο περιστατικό με αμάχους και αδιαμφισβήτητο έγκλημα πολέμου», επεσήμανε στο Twitter ο Κρίστο Γκρόζεφ, επικεφαλής της ιστοσελίδας Bellingcat.

Multiple reports that Russian forces dropped a bomb on Mariupol drama theatre where (at least until yesterday) hundreds of people were taking refuge. If confirmed refugees were still inside, this would be potentially the worst civilian harm incident and an undisputable war crime. pic.twitter.com/sDfhHULLCM — Christo Grozev (@christogrozev) March 16, 2022

Χτυπήθηκε από ρουκέτες κονβόι

Σε ξεχωριστό περιστατικό, κονβόι αμάχων που εγκατέλειπαν τη Μαριούπολη χτυπήθηκε από ρουκέτες που εκτόξευσαν οι Ρώσοι, σύμφωνα με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Πρόκειται για αμάχους που εγκατέλειψαν τη Μαριούπολη με προορισμό τη Ζαπορίζια. Το μεσημέρι της Τετάρτης, εκτοξεύθηκαν ρουκέτες εναντίον τους, ανέφερε σε ανάρτηση το γενικό επιτελείο, σημειώνοντας ότι υπάρχουν νεκροί σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες. Ο Ορλόφ δήλωσε ότι τραυματίστηκαν πέντε άμαχοι, ανάμεσά τους ένα παιδί.