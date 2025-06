Υπόθεση Μαντλίν ΜακΚαν: Στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τα εγκαταλελειμμένα σπίτια που ερευνώνται

Η υπόθεση της Μαντλίν ΜακΚαν επιστρέφει στην επικαιρότητα, με την αστυνομία να εξακολουθεί να αναζητά στοιχεία στην ανεξιχνίαστη υπόθεσή της, από το 2007.

Στις νεότερες εξελίξεις για την υπόθεση της ΜακΚαν, δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες και πληροφορίες από τις εν εξελίξει επιχειρήσεις της Γερμανών και Πορτογάλων αξιωματούχων, σε εγκαταλελειμμένα κτίρια της κοντά στην περιοχή, όπου εξαφανίστηκε το τότε τρίχρονο κορίτσι.

Με τη χρήση εκσκαφέα, η αστυνομία επιχείρησε να καθαρίσει τα συντρίμμια γύρω από ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο ένα μίλι από το σημείο όπου η Μαντλίν εθεάθη για τελευταία φορά. Την Τετάρτη, οι αρχές συνέχισαν να εστιάζουν σε εγκαταλελειμμένες κατασκευές στην ύπαιθρο, λίγα χιλιόμετρα από το θέρετρο Praia da Luz και εθεάθησαν να αναπτύσσουν ραντάρ διείσδυσης εδάφους κοντά στη σκηνή.

Οι νέες έρευνες για τον εντοπισμό της Μαντλίν ξεκίνησαν την Τρίτη, 18 χρόνια μετά την εξαφάνισή της από την Praia da Luz, όσο οι γονείς της είχαν βγει για δείπνο, αφήνοντάς την να κοιμάται σε ένα κοντινό δωμάτιο μαζί με τα δίδυμα αδέλφια της.

Όσο οι ερευνητές συνέχιζαν να «καθαρίζουν» περιοχές στην Atalaia, στα περίχωρα της Praia da Luz, «ακούγονταν οι ήχοι αλυσοπρίονων και χορτοκοπτικών μηχανημάτων» σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian.

«Η αστυνομία χρησιμοποίησε ένα JCB για να καθαρίσει τα συντρίμμια γύρω από ένα κτίριο και φάνηκε επίσης να έχει αδειάσει ένα άλλο κοντινό εγκαταλελειμμένο κτίριο από τα συντρίμμια. Τούβλα και πέτρες φαίνονταν στοιβαγμένα έξω από το κτίριο με τα γκράφιτι», μεταφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

Το προσωπικό φορούσε προστατευτικό εξοπλισμό, όπως κράνη και μάσκες, καθώς καθάριζε τη βλάστηση γύρω από τις κατασκευές. Αστυνομικοί εμπόδισαν τους δημοσιογράφους να πλησιάσουν τις περιοχές έρευνας, οι οποίες είχαν αποκλειστεί.

Η έρευνα διεξάγεται κατόπιν αιτήματος της γερμανικής ομοσπονδιακής αστυνομίας, στην αναζήτηση στοιχείων που θα μπορούσαν να εμπλέξουν τον κύριο ύποπτο, Κρίστιαν Μπρούκνερ, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή για τον βιασμό μιας 72χρονης γυναίκας στην Praia da Luz το 2005.

Ο Μπρούκνερ αναμένεται να αποφυλακιστεί τον Σεπτέμβριο, εάν δεν απαγγελθούν περαιτέρω κατηγορίες. Τον Οκτώβριο του περασμένου έτους αθωώθηκε από γερμανικό δικαστήριο για άσχετα σεξουαλικά αδικήματα που φέρεται να έλαβαν χώρα στην Πορτογαλία μεταξύ 2000 και 2017.

Περίπου 30 Γερμανοί αστυνομικοί, συμπεριλαμβανομένων εμπειρογνωμόνων ιατροδικαστών, όπως και Πορτογάλοι αξιωματικοί, συμμετέχουν στην έρευνα, η οποία αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή. Η Μητροπολιτική Αστυνομία στο Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε ότι είναι ενήμερη για την επιχείρηση, αλλά Βρετανοί αξιωματικοί δεν θα είναι παρόντες.

This is the remote farmhouse where Christian Brückner was living when Madeleine McCann disappeared. The house and nearby countryside was searched when he was named a suspect in 2020. About half a mile from current searches. pic.twitter.com/t4SU51RgsK