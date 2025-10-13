Γάζα: Υπεγράφη η συμφωνία για ειρήνη - «Επιτέλους έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή»

«Τώρα ξεκινά η ανοικοδόμηση» της Γάζας δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζοντας «υπέροχη» τη σημερινή ημέρα για τη Μέση Ανατολή, στη Σύνοδο για τη Γάζα που φιλοξενήθηκε στην Αίγυπτο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι στο εξής στη Μέση Ανατολή θα βασιλεύει «η ειρήνη». «Καταφέραμε μαζί αυτό που όλος ο κόσμος νόμιζε αδύνατον. Επιτέλους, έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή», είπε.

Λίγες ώρες νωρίτερα, στην Ιερουσαλήμ, όπου τον υποδέχτηκαν με ιδιαίτερη θέρμη στην Κνεσέτ, ο Τραμπ κήρυξε στο ισραηλινό κοινοβούλιο «το τέλος του μεγάλου εφιάλτη» για το Ισραήλ και τους Παλαιστινίους, με την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, την απελευθέρωση των τελευταίων 20 εν ζωή ομήρων και την αποφυλάκιση περίπου 2.000 Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Στο Σαρμ ελ Σέιχ, ο Τραμπ και ο Αιγύπτιος ομόλογός του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι ήταν οι συμπρόεδροι της Συνόδου για τη Γάζα, παρουσία 31 ηγετών χωρών και διεθνών οργανισμών.

Ούτε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ούτε εκπρόσωποι της Χαμάς ήταν παρόντες. Ωστόσο, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς πήγε στο Σαρμ ελ Σέιχ και αντάλλαξε χειραψία με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο τελευταίος υποδέχτηκε τους ηγέτες στο κόκκινο χαλί, χαμογελώντας και ανταλλάσσοντας χειραψία με όλους. Μπροστά από τη μεγάλη επιγραφή «Ειρήνη 2025», ο Τραμπ ύψωσε πολλές φορές τον αντίχειρά του, μπροστά στις κάμερες, σε ένδειξη επιδοκιμασίας.

Οι μεσολαβήτριες χώρες – ΗΠΑ, Αίγυπτος, Κατάρ, Τουρκία – υπέγραψαν με την ευκαιρία αυτή μια διακήρυξη για τη Γάζα, ως εγγυήτριες της συμφωνίας που έχει ως στόχο τον τερματισμό του πολέμου. «Το έγγραφο θα περιγράφει τους κανόνες και τις διατάξεις και πολλά άλλα πράγματα» είπε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας δύο φορές: «Αυτό θα κρατήσει». Δεν έδωσε όμως άλλες διευκρινίσεις.

Νωρίτερα, στην Πλατεία των Ομήρων, στο Τελ Αβίβ, εκτυλίχθηκαν σκηνές αγαλλίασης, όταν απελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι που είχαν απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023 από τη Χαμάς.

Στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σκηνές χαράς εκτυλίχθηκαν κατά την άφιξη των λεωφορείων που μετέφεραν τους εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατουμένους που απελευθερώθηκαν από ισραηλινές φυλακές.

Άλλα λεωφορεία κατευθύνθηκαν στο Χαν Γιουνές, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, όπου τα περίμεναν χιλιάδες άνθρωποι, κρατώντας σημαίες της Παλαιστίνης και της Χαμάς.