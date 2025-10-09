Ο Μαχμούντ Αμπάς χαιρετίζει τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα και καλεί σε μόνιμη πολιτική λύση

Ο πρόεδρος του Κράτους της Παλαιστίνης, Μαχμούντ Αμπάς, χαιρέτισε την ανακοίνωση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, χαρακτηρίζοντάς τη «σημαντικό βήμα προς τη σταθερότητα και τη δίκαιη ειρήνη στην περιοχή».

Σύμφωνα με τη δήλωσή του, η συμφωνία, η οποία προβλέπει την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων, την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και την ανταλλαγή κρατουμένων, μπορεί να αποτελέσει «προοίμιο μιας μόνιμης πολιτικής λύσης», όπως ανέφερε ο ίδιος ο Τραμπ.

Ο Αμπάς εξέφρασε την ελπίδα ότι η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει «στον τερματισμό της ισραηλινής κατοχής στα παλαιστινιακά εδάφη και στη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα της 4ης Ιουνίου 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ».

Ευχαριστίες προς τους μεσολαβητές και κάλεσμα για πλήρη εφαρμογή

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος εξήρε τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ, του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας, που μεσολάβησαν για την επίτευξη της συμφωνίας, και επιβεβαίωσε την ετοιμότητα της Παλαιστινιακής Αρχής να συνεργαστεί με όλους τους διεθνείς εταίρους για την επιτυχία της.

Τόνισε, παράλληλα, την ανάγκη άμεσης εφαρμογής όλων των όρων της συμφωνίας, μεταξύ των οποίων:

η απελευθέρωση όλων των ομήρων και κρατουμένων,

η ανεμπόδιστη είσοδος επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω των οργανισμών του ΟΗΕ,

η έναρξη της ανοικοδόμησης της Γάζας,

και η αποτροπή οποιουδήποτε εκτοπισμού ή προσάρτησης παλαιστινιακών εδαφών.

Έκκληση για τερματισμό εποικισμών και υποστήριξη της Παλαιστινιακής Αρχής

Ο Μαχμούντ Αμπάς κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ για να τερματίσει τις εποικιστικές δραστηριότητες, τη βία των εποίκων και τη ρητορική μίσους εναντίον των Παλαιστινίων. Ζήτησε, επίσης, τον αφοπλισμό των εποίκων και την προστασία των ιερών ισλαμικών και χριστιανικών τόπων.

Επιπλέον, κατήγγειλε τις «πρακτικές υπονόμευσης» των θεσμών της Παλαιστινιακής Αρχής μέσω της παρακράτησης φορολογικών εσόδων και των στρατιωτικών αποκλεισμών, καλώντας για οικονομική στήριξη και αποκατάσταση της διοικητικής ενότητας της Παλαιστίνης.

Ο Αμπάς υπογράμμισε ότι η Λωρίδα της Γάζας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παλαιστινιακού κράτους και ότι η διοίκηση και η ασφάλεια της περιοχής πρέπει να ασκούνται από τους παλαιστινιακούς θεσμούς, σε συντονισμό με αραβικές και διεθνείς δυνάμεις.

«Η εθνική ενότητα και η νομιμότητα των παλαιστινιακών θεσμών είναι το μόνο πλαίσιο μέσα από το οποίο μπορεί να υπάρξει ειρήνη και σταθερότητα», κατέληξε ο πρόεδρος Αμπάς.

