Το πετρέλαιο ξανά πάνω από τα 100 δολάρια μετά την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν

Η αποτυχία των διαπραγματεύσεων και οι απειλές Τραμπ, έχουν εντείνει τις ανησυχίες για περαιτέρω επιδείνωση της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης

The LiFO team
Φωτ. αρχείου Unsplash
Οι τιμές του πετρελαίου επέστρεψαν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι αγορές ενέργειας στην Ασία άνοιξαν τη Δευτέρα με έντονη άνοδο.

Η εξέλιξη αυτή στο πετρέλαιο, ήρθε μετά την αποτυχία των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να καταλήξουν σε νέα συμφωνία, αλλά και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.

Το Brent σημείωσε άνοδο 7,3%, φτάνοντας τα 102,30 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate ενισχύθηκε κατά 8,7%, στα 104,94 δολάρια.

Η αποτυχία των διαπραγματεύσεων το Σαββατοκύριακο έχει εντείνει τις ανησυχίες για περαιτέρω επιδείνωση της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης.



Ανησυχία στις αγορές πετρελαίου  μετά την κλιμάκωση

Το πετρέλαιο είχε υποχωρήσει κάτω από τα 100 δολάρια την προηγούμενη εβδομάδα, μετά από μια προσωρινή συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν που προέβλεπε και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ωστόσο, η νέα ένταση ανέτρεψε το κλίμα, καθώς οι αγορές φοβούνται νέες διακοπές στην παγκόσμια ροή ενέργειας.

Τα Στενά του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ενεργειακής διακίνησης, παραμένει το πιο ευαίσθητο σημείο της κρίσης. Οι επιθέσεις και οι απειλές για τα εμπορικά πλοία έχουν οδηγήσει σε σοβαρές διαταραχές, με τις μεταφορές πετρελαίου να παραμένουν περιορισμένες από την έναρξη της σύγκρουσης. Η αβεβαιότητα επηρεάζει και τις χρηματιστηριακές αγορές στην Ασία, ενώ πιέσεις καταγράφονται και στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ, καθώς οι επενδυτές αντιδρούν στις εξελίξεις της κρίσης.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, καθώς όλα εξαρτώνται από το αν θα εφαρμοστεί πλήρως ο αποκλεισμός και αν θα επανεκκινήσουν οι διπλωματικές επαφές.

Παράλληλα, προειδοποιούν ότι σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης, οι τιμές μπορεί να κινηθούν ακόμη υψηλότερα, λόγω των συνεχιζόμενων ανησυχιών για την παγκόσμια προσφορά ενέργειας.

Με πληροφορίες από BBC

ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ

Διεθνή / Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν δεν μπορεί να εντοπίσει τις νάρκες που τοποθέτησε, λένε οι ΗΠΑ

Η Τεχεράνη έχει αφήσει έναν περιορισμένο διάδρομο διέλευσης για πλοία που καταβάλλουν διόδια, ενώ έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο σύγκρουσης με νάρκες
THE LIFO TEAM

ΠΕΤΕΡ ΜΑΓΙΑΡ ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Διεθνή / Πέτερ Μαγιάρ: Ποιος είναι ο «πρώην» άνθρωπος του Όρμπαν που έβαλε τέλος στη 16ετή κυριαρχία του

Μέσα σε μόλις δύο χρόνια, πέρασε από το να αποτελεί μέρος του συστήματος του Βίκτορ Όρμπαν, στο να αναδειχθεί στον πολιτικό που έβαλε τέλος στη 16ετή ηγεμονία του Fidesz στην Ουγγαρία
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΗΠΑ ΙΡΑΝ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ

