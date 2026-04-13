Ιράν: «Κανένα λιμάνι στον Περσικό Κόλπο και στη Θάλασσα του Ομάν δεν θα είναι ασφαλές»

Το Ιράν απαντά στην απόφαση των ΗΠΑ να προχωρήσουν από το απόγευμα στην επιβολή αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Συγκεκριμένα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν απείλησαν να ανταποδώσουν τα μέτρα σε περίπτωση που οι ΗΠΑ προχωρήσουν στον προτεινόμενο αποκλεισμό, χαρακτηρίζοντας τις απειλές της Ουάσιγκτον παράνομες και περιγράφοντάς τες ως «πράξη πειρατείας».

Σε δήλωση που δημοσίευσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRIB, το Ιράν ανακοινώνει ότι θα συνεχίσει να ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, ακόμη και μετά το τέλος του πολέμου, και πως τα πλοία «που συνδέονται με τον εχθρό» δεν έχουν το δικαίωμα να διέρχονται από τα ιρανικά χωρικά ύδατα.

Σε προειδοποίηση προς τις άλλες χώρες του Κόλπου, ο ιρανικός στρατός δηλώνει ότι η ασφάλεια των λιμανιών στην περιοχή «είναι είτε για όλους είτε για κανέναν» και πως, εάν τα ιρανικά λιμάνια γίνουν στόχος των ΗΠΑ, «κανένα λιμάνι στον Περσικό Κόλπο και στη Θάλασσα του Ομάν δεν θα είναι ασφαλές».

Ιράν: Η απόφαση των ΗΠΑ για αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών

Νωρίτερα, ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι θα ξεκινήσει τον αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν τη Δευτέρα, μετά την αποτυχία των απευθείας συνομιλιών το Σαββατοκύριακο, με Ουάσιγκτον και Τεχεράνη να επιρρίπτουν την ευθύνη η μια στην άλλη.

Ειδικότερα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε, ότι ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας προς και από τα ιρανικά λιμάνια θα ξεκινήσει στις 17:00 (ώρα Ελλάδας) και ότι πρόκειται για αποκλεισμό «εναντίον πλοίων όλων των εθνικοτήτων που εισέρχονται ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων όλων των λιμανιών στον Αραβικό Κόλπο και τον κόλπο του Ομάν».

Οι αμερικανικές αρχές διαβεβαίωσαν ταυτόχρονα, ότι θα επιτρέπουν την κυκλοφορία σε πλοία που δεν αναχωρούν ή κατευθύνονται στο Ιράν μέσω των Στενών του Ορμούζ, της θαλάσσιας αρτηρίας στρατηγικής σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο.

Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα «καταστρέψει» οποιονδήποτε Ιρανό επιτεθεί σε αυτό και θα παρεμποδίσει οποιοδήποτε πλοίο διαπιστωθεί ότι καταβάλλει διόδια διέλευσης στο Ιράν.

Για τον Τραμπ, οι άμεσες συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ απέτυχαν επειδή «το Ιράν δεν είναι διατεθειμένο να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες».

Με πληροφορίες από BBC