Μακελειό στο Τέξας: Ο σύζυγος δασκάλας που δολοφονήθηκε, πέθανε δύο ημέρες μετά την επίθεση

Ο σύζυγος της Ίρμα Γκαρσία, μίας εκ των δύο εκπαιδευτικών που δολοφονήθηκαν στο μακελειό στο Τέξας άφησε την τελευταία του πνοή δύο ημέρες μετά την επίθεση.

Ο Τζόι Γκαρσία κατέληξε το πρωί της Πέμπτης, λόγω «επείγοντος ιατρικού περιστατικού», έγραψε η Ντέμπρα Όστιν, εξαδέλφη της δασκάλας, στη σελίδα που έχει δημιουργηθεί στο GoFundMe για την οικογένεια.

«Πιστεύω πραγματικά ότι ο Τζόι πέθανε από τη θλίψη και επειδή δεν μπορούσε να αντέξει την απώλεια της αγάπης της ζωής του εδώ και πάνω από 25 χρόνια», συμπλήρωσε. Τη θλιβερή είδηση ανακοίνωσε και ο ανιψιός της εκπαιδευτικού, Τζον Μαρτίνεζ, εκτιμώντας και εκείνος ότι ο Τζόι Γκαρσία άφησε την τελευταία του πνοή λόγω του πόνου που βίωνε.

EXTREMELY heartbreaking and come with deep sorrow to say that my Tia Irma’s husband Joe Garcia has passed away due to grief, i truly am at a loss for words for how we are all feeling, PLEASE PRAY FOR OUR FAMILY, God have mercy on us, this isn’t easy pic.twitter.com/GlUSOutRVV